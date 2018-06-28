2017年全球消失林地面積 大小如義大利

2018-06-28 00:59 中央社 奧斯陸27日綜合外電報導



美聯社資料照片 分享 facebook

獨立森林監控網絡「全球森林觀察」今天表示，全球去年消失的樹木覆蓋面積與義大利面積相當，原因是從亞馬遜到剛果盆地，森林遭到焚燒清除，以開墾農地。

隸屬世界資源研究所（World ResourcesInstitute）的全球森林觀察（Global Forest Watch）指出，去年消失的林地多位於熱帶地區，總面積29萬4000平方公里，只比2016年創紀錄的29萬7000平方公里略少。

世界資源研究所的西莫（Frances Seymour）在奧斯陸熱帶森林論壇的記者會上說，去年「熱帶森林以相當於每分鐘40座足球場的速度消失」。這場今、明兩天召開的論壇齊聚500位專家。

挪威環境部長埃爾威斯特（Ola Elvestuen）表示，森林流失的速度「相當可怕」，威脅減緩全球暖化的努力。

埃爾威斯特說：「森林的毀滅正推動氣候變遷。」挪威過去10年灑下約28億美元，以保護熱帶森林，投入金額在所有富裕國家中居冠。

全球森林觀察以2001年的衛星資料來比對，巴西、剛果民主共和國、印尼、馬達加斯加和馬來西亞，去年失去的林地面積最大。

這項研究並未提及種樹和新長出的樹木抵銷多少流失面積。