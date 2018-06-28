普亭接見波頓稱 邁出改善關係第一步

2018-06-28 03:40 中央社 莫斯科27日綜合外電報導



俄羅斯總統普亭在克里姆林宮接見美國家安全顧問波頓（John Bolton）。 歐新社 分享 facebook

俄羅斯總統普亭表示，在俄國與西方關係緊張之際，希望美國總統川普的國家安全顧問波頓今天到訪莫斯科，有助於改善雙邊關係。

強硬派波頓（John Bolton）到訪莫斯科是為了替普亭和川普的峰會作準備，這項峰會可能下個月在歐洲召開。

普亭在克里姆林宮接見波頓。兩人微笑握手合影後，普亭先表示：「您來到莫斯科訪問，為我們帶來了希望，即我們兩國至少可以為恢復全面關係邁出第一步。」

普亭在電視轉播的談話中說，「我們從不尋求對抗」；並說，俄美關係未能「處在最佳狀態」，使他感到遺憾。

波頓強調持續對話的重要性，並拿正在俄國舉行的世界盃足球賽來恭維普亭。

他說：「即使在我們兩國有歧見的昔日，我們的領導人和領導人的幕僚群仍會進行會談，我認為這對兩國以及世界穩定都是好事，川普總統對此感受強烈。」

「所以我要再度向您的好意與盛情致上最深的謝意，並期盼向您學習如何將世界盃辦得這麼成功。」

美國將與墨西哥、加拿大共同主辦2026年世足賽。

普亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天稍早表示，將利用這場接見的場合討論雙邊關係「糟糕的情形」，也會討論最重要的國際議題。

川普本月表示，七大工業國集團（G7）應該重新接納俄國。俄國2014年兼併克里米亞（Crimea）而被逐出八大工業國集團（G8）。