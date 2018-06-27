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大陸施壓航空業矮化台灣 日國會議員看不下去

2018-06-27 23:27中央社 東京27日專電

針對大陸民航局強制要求外國航空公司變更台灣名稱一事，日本跨黨派國會議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）昨天召開緊急幹部會議並做出決議，盼日本政府明示方針。

日華懇做出的決議指出，外國當局對日本的航空公司有關航空運輸的干涉，日華懇認為這應該視為國家間的問題，希望日本政府明示國家方針。

日華懇的決議指出，就一般外交理論而言，任何疑似「以力量片面改變現狀之企圖」，都應視為攸關國家主權的安全保障問題，政府內部應立即進行研議。

決議還記載，政府應充分參考同盟國家的因應作法，視情主導，並與同盟國進行深入討論及協調，採取具體因應作為及共同立場。

日華懇於今天上午由會長、眾議員古屋圭司與日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉舉行會談，並交付日華懇的決議文。

駐日代表處表示，今天下午，日華懇事務局長、眾議員木原稔專程到駐日代表處，向駐日代表謝長廷說明處理此事的經過。

謝長廷表示，個別民間企業要對抗外國政府的壓力，確實是極為無力與困難，如果全世界的國家都對其境內的企業強制要求事業內容以外的事項，不僅是違背自由貿易精神，也是不文明的行為，將造成天下大亂。

對於日華懇做出力挺台灣的決議，謝長廷表達肯定並致謝。

日本的日本航空公司（JAL）與全日空航空公司（ANA）受到大陸施壓，將售票網站上的「台灣」改為「中國台灣」，引起外交部抗議。

本月19日，日本內閣官房長官菅義偉在例行記者會上被媒體問到這個問題時表示，一般而言，政府當局以強制力要求民間企業採取特定政治立場，這種措施是不好的事。基於這樣的觀點，日本政府已透過外交管道，多次向大陸表達對此事的關切。

謝長廷內閣民航局
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