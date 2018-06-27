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印尼地方大選快速記票 佐科威連任路更艱難

2018-06-27 22:13中央社 雅加達27日專電

印尼今天舉行地方選舉，將選出17個省、39個市、115個縣的首長。根據各項快速計票結果顯示，執政黨表現不如預期，未能拿下重要省份，反映印尼總統佐科威連任路將更艱難。

印尼超過1億5000萬選民，今天投票選出17個省、39個市、115個縣的首長。選舉從上午7點開始，進行6小時。印尼國家選舉委員會預計於7月9日宣佈官方計票結果。

爪哇島3個省份（西爪哇省、中爪哇省和東爪哇省）擁有印尼過半人口，地方首長選舉結果被視為檢視印尼總統佐科威明年角逐連任之路的參考指標。

根據各家媒體及民調機構傍晚的出口民調快速計票結果顯示，西爪哇省正副省長選舉，由建設團結黨（PPP）推派的現任萬隆市長利德宛（Ridwan Kamil）和吳武（Uu Ruzhanul Ulum）以32.54%的得票率，領先其他3組候選人。執政黨民主奮鬥黨（PDIP）推派的候選人僅拿下12.20%的支持率，敬陪末座。

在東爪哇省，前總統尤多約諾領導的民主黨推派的前社會事務部長柯菲法（Khofifah Indar Parawansa）搭檔特倫加萊縣（Trenggalek）縣長艾米爾（EmilDardak），以53.36%的得票率，領先民主奮鬥黨推派的東爪哇現任副省長賽義夫（Saifullah Yusu）搭檔印尼國父蘇卡諾的孫女普蒂（Puti Guntur Soekarno）。

在中爪哇省，民主奮鬥黨推派的現任省長甘查爾（Ganjar Pranowo）以58.34%的得票率，領先大印尼行動黨（Gerindra）推派的前礦物能源部長蘇迪曼（Sudirman Said）。

此外，民主奮鬥黨在北蘇門答臘省、南蘇門答臘省、楠榜省的正副省長候選人得票率都未能領先，恐丟掉這3個重要省份。

不過，民主奮鬥黨的候選人在南蘇拉威西省、峇里省的得票率都領先對手，可望拿下一城。

位於雅加達的康科德顧問公司（ConcordConsulting）資深風險分析師勞佛德（Keith Loveard）表示，選舉結果很可是對佐科威的一個警鐘，意味佐科威不能太有自信，且必須更加察覺人民的心情。

「日經亞洲週刊」（Nikkei Asian Review）指出，這次印尼地方選舉將是對印尼總統佐科威在地方建設和改革事務的檢驗，也攸關他是否要在明年4月總統大選前改變施政路線迎合民粹主義。

雖然佐科威目前仍享有很高的民調支持度，不過，這次地方選舉的結果意味佐科威明年可能面臨比預期更嚴峻的連任之戰。

印尼得票率
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