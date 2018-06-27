未接種疫苗遊客 新加坡未來可能遣返

2018-06-27 22:03 中央社 新加坡27日綜合外電報導



新加坡衛生部表示，新加坡可能開始遣返未接種必要疫苗的外國遊客，以保護這個嚴格控管國家免受傳染病侵害。

擁有560萬人口的新加坡是遊客喜愛的旅遊勝地，2017年吸引1740萬人造訪。但新加坡國土面積小，以及其開放性，有時使得這個國家易受傷害，2003年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）重創新加坡。

目前，到訪新加坡的遊客只須接種黃熱病（yellowfever）疫苗，和國際規定一致。

法新社報導，新加坡當局未來根據當時的衛生狀況，可能要求遊客接種更多的疾病疫苗。

目前，未接種疫苗的遊客可以進入新加坡，但條件是他們必須接種疫苗，以及他們可能遭到隔離或監視。

然而，衛生部昨天公布的修正草案，將使得當局有權力遣返未接種疫苗的非公民。

衛生部表示，此舉是要保護國家免受傳染病侵害，例如禽流感、伊波拉病毒（ebola）和中東呼吸症候群冠狀病毒感染症等。

衛生部指出：「作為一個重要的全球貿易和旅遊中心，我們必須對公共衛生的威脅保持警覺…保護社區免受新型和新興傳染病影響。」

新加坡2003年爆發SARS疫情，造成33人喪生，對當地經濟造成重大損失，造訪新加坡的國際遊客數量也受到衝擊。