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請出5院士書法名家 朱敬一闢創意外交戰場

2018-06-27 20:16中央社 布魯塞爾27日專電

六月底的日內瓦盛夏炎熱，駐世界貿易組織（WTO）代表朱敬一忙著歡迎各國使節出席「蘭花暨書法展」，能夠一次請出5位中央研究院院士貢獻書法大作，創了外交圈紀錄。

面對5位院士的共襄盛舉，朱敬一淡淡的說：「我不喜歡重覆別人研究，要找新的戰場」。

中華民國駐WTO代表團「蘭花暨書法展」在25日晚間開幕，逾1000株各式蘭花及數十幅書法作品吸引WTO多位高階官員如副秘書長沃爾夫(Alan Wolff)、貿易談判處處長普拉多（Victor Luiz do Prado）、政府採購委員會主席紐漢（John Newham）等人及各國駐WTO使節官員等數百人踴躍出席，駐處大廳熱鬧非凡。

特別的是，今年的書法作品邀請余英時、王汎森、杜正勝、丁邦新、金耀基等5位院士為這次蘭花書寫約80幅與蘭花有關的書法作品，陣容水準之高歷年罕見，而能夠一次請出5位院士大師，靠的是朱敬一的創意與人脈。

在「蘭花暨書法展」舉辦一場極為成功的開幕酒會後，同是中研院院士的朱敬一26日接受中央社訪問，揭開如何集結5位名家書法的幕後故事。

朱敬一曾擔任中研院副院長，因此與院士們結識。他首先詢問非常熟識的歷史學家王汎森，王汎森不僅很快同意，且還建議敦請史學大師同時也是「唐獎」漢學獎得主余英時為領頭羊。

他說：「找到師祖其它大師就會共襄盛舉」，因此他今年一月前往紐約拜訪余英時，隨後說明想舉辦一場結合書法與蘭花的展覽以推展中華文化，這項想法獲得余英時支持後，其它院士也隨之點頭。

而且余英時不僅為這次展覽寫了9幅古人詠蘭詩的作品，還特地考究楚辭「 九歌」是最早的作品之一，其中8幅作品則從漢唐4萬多首詩中選出，細心講究的程度展現出大力支持。

不過，在5位書法名家同意揮毫後，隨後展開的是一場全球大運送記，余英時定居在紐約、丁邦新在舊金山、金耀基在香港，作品各自寄到台北後再細心裱褙裱框，並找到專業業者量身訂製紙箱，

朱敬一與同仁就這樣扛著4個大行李及4大紙箱，一路帶回日內瓦；他還透露，曾詢問過光是運送及打包這70多幅捲軸、12幅裱框作品竟要新台幣30萬元，「我跟同仁為國家省下30萬元」。

日內瓦炙熱的陽光讓駐WTO代表團的大理石建築及大片綠地更顯醒目，台灣蘭花與5位中研院院士的書法展，一場花開字舞的美學盛宴讓各國使節更認識台灣軟實力，朱敬一開闢出創意外交戰場也讓WTO外交圈對他印象深刻。

結合貿易與藝術需要怎樣的腦力激盪？朱敬一說，他有時就是突然有個想法，可以把許多事情串連起來，若有人說他所做的是非典型的外交工作，那是因為他一輩子都在做研究，而做研究的人最不喜歡的就是重覆別人做過的研究。

因此傳統外交在他的定義就是別人已經在做的事，喜歡做研究的人永遠在找新的題目，當在外交場域就是自己要有新的想法，找新的戰場。

朱敬一院士WTO
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