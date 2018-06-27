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評／館長民粹？「他的政治分數能跟五星縣長並列」

厄多安連任總統 土美關係料更僵

2018-06-27 11:53中央社 華盛頓26日綜合外電報導

土耳其總統厄多安。美聯社
土耳其總統厄多安。美聯社
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華府對厄多安（Recep Tayyip Erdogan）勝選與鞏固總統職權的冷淡回應，反映出美國與土耳其關係近期預計不會融冰。

美聯社報導，土耳其總統府發表聲明說，厄多安總統24日選舉後與美國總統川普通話，川普恭賀厄多安勝選並祝他成功，兩人也強調土耳其與美國的「戰略夥伴關係」，尤其是國防與軍事關係。

厄多安身為土耳其領袖的地位依舊穩固，但他在國會的多數優勢，現在不只取決於他所屬的正義發展黨（AKP），還要看民族行動黨（MHP）的臉色，而這個民族主義政黨並不是美國的朋友。

因此，就中期而言，儘管在野陣營勢力增加，厄多安在中傷北大西洋公約組織（NATO）與川普政府的一長串議題上，沒有什麼妥協空間。

此外，厄多安現在甚至更不可能在他的主要政見上向華府屈服，也就是土耳其堅定反對五角大廈持續支持敘利亞境內的庫德族民兵。

歐洲外交關係協會（European Council onForeign Relations）政治專欄作家兼研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）說：「他必須與極端民族主義者開始籌組聯合政府，這個事實非常重要。」

艾丁塔斯巴斯與美國記者通話時又說：「這樣的依存關係有時很棘手。」

華盛頓近東政策研究所（WashingtonInstitutefor Near East Policy）土耳其研究計畫（Turkish Research Program）主任卡加泰（SonerCagaptay）也對美國與土耳其關係保持悲觀態度。

他說：「如果你認為在庫德族民族主義議題上，土耳其的外交政策已經沒有什麼空間可以謀劃，那麼你會驚訝地發現，這個空間日益縮小。」

卡加泰警告厄多安的強硬立場在土耳其「幾乎是獲得全體支持」，他說：「土耳其將更頻繁與強烈地表達反對美國支持人民保衛軍（YPG）。」

以美國為首的反伊斯蘭國（IS）聯軍，為了殲滅敘利亞與伊拉克北部境內的伊斯蘭國聖戰士，將庫德族民兵團體人民保衛軍拉攏到所謂的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）。

土耳其政府與大多數的土耳其選民認為，人民保衛軍只不過是「恐怖組織」庫德工人黨（PKK）的分支，且安卡拉當局已與庫德工人黨交戰數十年。

土耳其軍隊與結盟的敘利亞阿拉伯反抗軍闖進敘利亞北部一處庫德工人黨據點，現在安卡拉與華府正在協商化解曼比季鎮（Manbij）僵局。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究人員基里什（Kemal Kirisci）指出，在野陣營呼籲與歐洲聯盟（EU）建立良好關係，受到感動的選民人數並沒有支持厄多安「反西方論述」的多。

土耳其
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