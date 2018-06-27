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南韓「情色報復」網站負責人遭逮 部分受害者自殺

2018-06-27 10:11聯合報 記者郭宣含╱即時報導

針孔攝影機。路透
針孔攝影機。路透
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南韓警方逮捕「情色報復」（Revenge porn）網站Sora.net的一名宋姓（Song）負責人，該網站惡名昭彰，已於2016年遭禁。

南韓最大色情網站Sora.net用戶超過100萬名，他們在未獲女性當事人同意或知情的情況下拍攝並分享影片。

南韓警方表示，該網站利用非法妓院和賭博廣告牟利，不過宋姓女嫌犯否認，表示非法內容由網站用戶提供。

在南韓製作並散布色情內容屬非法行為，宋姓女嫌犯被控違反兒童與少年性保護法。韓國先驅報指出，她與先生和另外兩人利用海外伺服器在1999-2016年經營該網站。其他三人擁有外國護照，因此仍逍遙法外。

除了宋姓女嫌犯，稍早已有一名利用Sora.net媒介性交易的崔姓（Choi）掮客也遭逮捕。

該網站許多影片透過廁所或更衣間的隱藏攝影機拍攝，或者遭前伴侶惡意報復放上網路分享。該網站在眾怒下關閉，有些出現在影片中的受害人自殺身亡。

南韓當地報社負責人金何進（音譯，Kim Ho-jin）去年表示：「我曾致電給幾起事件的受害者，然後會有另一個人接起電話告訴我，當事人已自殺離世。」

南韓擬定新措施打擊網路非法色情網站，包括提供諮詢、刪除分享網站上的非法影片、提供法律資源協助受害者提起訴訟，以及監控網路避免刪除的影片或圖片再次轉傳。

南韓性別平等會表示已著手討論提案，修改在網路空間性犯罪的部分現行法律，包括由嫌犯為刪除影片付出費用，而非由受害人承受。南韓政府也考慮在部分場合禁用電子攝影器材，包括公共廁所、公共澡堂、商場和健身房的更衣間。

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