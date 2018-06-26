穿越南海抵菲律賓 美航母宣揚持久存在

2018-06-26 23:24 中央社 菲律賓美國雷根號艦上26日綜合外電報導



美國一艘航空母艦今天航抵菲律賓，這是4個月內第3次這類造訪。在中國於此區的軍事意圖升高緊張時，美國航母指揮官說，這是美國在本地區「持久存在」的展現。 美軍核動力航母雷根號（圖）在穿越引發主權爭議的南海後，停靠在菲律賓馬尼拉。美聯社 分享 facebook

美軍核動力航母雷根號（USS Ronald Reagan）在穿越引發主權爭議的南海後，停靠在菲律賓馬尼拉，這是華府企圖向本地區盟友做出保證的任務一部分。 雷根號指揮官達爾頓（Marc Dalton）海軍少將。美聯社 分享 facebook

雷根號指揮官達爾頓（Marc Dalton）海軍少將在艦上告訴記者，這次訪問是要展現美國對本地區的堅定承諾。