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載運移民救援船困地中海 確定將赴馬爾他

2018-06-26 22:12中央社 羅馬26日綜合外電報導

義大利今天表示，在地中海救起234名移民的救援船生命線號（Lifeline）受困海上多日後，最後將可停靠在馬爾他。

德國非政府組織（NGO）的救援船生命線號21日救起包括兒童和孕婦的這批難民，但由於馬爾他和義大利都拒絕接受這艘救援船，它因此受困地中海上。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）說：「我剛和（馬爾他的）慕斯凱特總統（Joseph Muscat）通過電話：生命線號將可停靠馬爾他。」

他沒有說明確切時間，但表示義大利也會盡己之力，接納船上部分移民，希望其他歐洲國家也會這麼做。

法國政府發言人葛里沃（Benjamin Griveaux）稍早告訴RTL廣播電台：「歐洲的解決方法似乎正在浮現：（它）將在馬爾他靠岸。」

馬爾他和義大利決定停止讓救援船停靠，導致數以百計逃離非洲、中東和亞洲戰火與困境的難民成為人球，使歐洲為了該如何聯手處理此事陷入政治危機。

葛里沃堅稱，沒有移民「危機」，但呼籲各國領袖「迅速對緊急情況作出回應」。

他說， 「法國準備好派團隊到現場，逐案處理（庇護）請求」，就跟對載有移民的救援船寶瓶座號（Aquarius）處理方式一樣。義大利和馬爾他拒絕接受寶瓶座號靠岸後，它轉往西班牙靠岸。

義大利今天表示，在地中海救起234名移民的救援船生命線號（Lifeline）受困...
義大利今天表示，在地中海救起234名移民的救援船生命線號（Lifeline）受困海上多日後，最後將可停靠在馬爾他。 美聯社
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義大利今天表示，在地中海救起234名移民的救援船生命線號（Lifeline）受困...
義大利今天表示，在地中海救起234名移民的救援船生命線號（Lifeline）受困海上多日後，最後將可停靠在馬爾他。 美聯社
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義大利今天表示，在地中海救起234名移民的救援船生命線號（Lifeline）受困...
義大利今天表示，在地中海救起234名移民的救援船生命線號（Lifeline）受困海上多日後，最後將可停靠在馬爾他。 美聯社
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義大利生命線移民
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