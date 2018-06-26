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英民眾抗議川普到訪 集資飄放川普嬰兒氣球

2018-06-26 10:24中央社 倫敦26日專電

美國總統川普將在7月13日訪問英國，抗議民眾集資打造半裸、包尿布的巨型「川普嬰兒」氣球，要在他訪問期間於國會上空飄放以示抗議。

英國首相梅伊（Theresa May）邀請去年訪美時，曾代表英國女王伊麗莎白二世對川普提出國是訪問邀請。不過川普上任後提出旅行禁令，之後又在推特轉貼英國極右派團體「英國優先」的反伊斯蘭影片，都讓英國掀起反對川普訪英聲浪。多名英國政治人物也都曾公開喊話表明不歡迎川普。

今年2月，一度傳出川普計劃訪英，為新的美國駐英國大使館揭幕，但川普因為不滿新館的地點與成本過高，取消訪英。經過多次傳言後，美國白宮和唐寧街4月終於宣布川普的訪問時間為7月13日，雖然並非國是訪問等級，但川普到訪時將於溫莎城堡會晤英女王。

臉書上早已成立「抗議川普訪問」（Protest Trump's visit）活動，由「阻止川普」（Stop Trump）和「衛報」（Guardian）專欄作家瓊斯（Owen Jones）發起，目前有15萬人對活動感興趣，5.4萬人表態要參加。

川普最近又因為「零容忍」移民政策，造成移民家庭骨肉分離而惹議。英國抗議民眾集資8700英鎊（約新台幣35萬元），打造高6公尺的川普嬰兒氣球，要在川普訪英期間在國會前廣場施放。

「川普嬰兒」（Trump Baby）募資網頁表示：「川普是個憤怒的大嬰兒，有著脆弱的自我與小小的手。」川普在競選期間曾遭對手以「小手」大作文章。

募資網頁寫道，川普是個種族主義煽動者，不僅對女性、移民及弱勢團體來說是危險，也嚴重威脅世界和平。任何道德譴責對川普而言都不痛不癢，但他似乎很痛恨大家嘲笑他。因此，當川普在7月13日星期五訪問英國時，「我們要確保他知道所有英國人都看不起他、恥笑他。」

主辦單位找來專業的填充氣球公司製作氣球。從募資網頁可看到，川普氣球赤裸上半身，穿尿布，有著大大的肚子、小小的手。

募資網頁寫道，要讓這麼大的氣球充氣飄浮，一天需要700英鎊。但由於民眾捐款踴躍，超出目標金額許多，網頁也更新活動內容，表示除了巨大川普嬰兒氣球外，當天還將發放1000個氣球。

此外，由於倫敦市政府目前不允許這個氣球在國會前廣場施放，表示這不符合抗議集會活動規定，「川普嬰兒」也另外發起連署請願活動，希望能讓倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）點頭，迅速吸引將近6000人連署。

不過，由於募款金額超出預期，「川普嬰兒」也表示，若屆時無法在國會前廣場飄放，將租借船隻飄放。

川普最近又因為「零容忍」移民政策，造成移民家庭骨肉分離而惹議。英國抗議民眾集資8...
川普最近又因為「零容忍」移民政策，造成移民家庭骨肉分離而惹議。英國抗議民眾集資8700英鎊（約新台幣35萬元），打造高6公尺的川普嬰兒氣球，要在川普訪英期間在國會前廣場施放。圖擷自推特
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川普英國
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