除散戶偏愛囤積現金外，日基金產業還有其他痛處...

2018-06-26 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟宗 ╱即時報導



CNBC網站報導，日本共同基金產業試圖恢復活力，卻面臨嚴重老化萎縮的人口、情願囤積現金，以及對投資興致缺缺的散戶投資人。

日本國際資產管理推廣中心（JIAM）指出，假若這些問題沒有解決，會造成新資本取得嚴重放緩的問題；日本政府目前正與JIAM合作，力圖振興基金產業。

JIAM代表理事有友圭一說，日本非常需要提高投資動能，否則往後將無法支應老化社會。他舉個例子，假如沒有實質改變，退休基金的報酬率將不足以支應日本退休人士。

此外，厭惡風險的日本民眾使儲蓄率居高不下，更加劇此問題。沒有足夠的資金投入投資，拉低報酬率。有友圭一指出，退休基金也因為資產不夠分散和多樣化，也導致績效表現不佳。

這一切將引發更嚴重的問題：倘若報酬率不足，對年長者的財政支撐，就得由稅收來資助，這相當不切實際，因為這對青壯年工作者來說將是龐大負擔。

因此，日本目前正設法解決基金銷售模式不吸引投資人、投資績效不佳，以及人才外流等問題。

至於為何日本共同基金的手續費如此高昂？有友圭一認為這是銷售結構的問題，投資人與基金經理人之間存在太多管銷通路，而這些管銷成本就相當高昂，結果投資人往往虧本，最後乾脆囤積現金，家庭儲蓄因此未充分利用。

數據顯示，日本家庭資產超過一半都存在銀行，相較之下，銀行存款僅占美國家庭資產的13%，歐洲則為32%。實際自銀行帳戶取出資金來投資的日本投資人，投資績效往往也不佳。其實，機構投資人長期以來將高達50%的投資押在低殖利率的日本政府公債，市場中也較少適合長期投資的產品，這類產品對退休規劃尤為重要。

除了改變基金層層的管銷模式、改善資產配置組合，JIAM也試圖延攬基金管理業者來日本。

首先，JIAM希望能在2020年度前吸引30家外國資產管理與金融科技企業，進駐東京，JIAM為這些企業提供必要協助，包含幫助這些企業在東京取得相關執照。去年便有10家這類企業同意在東京設點。

關於人口老化萎縮的問題，目前除了開放更多移民之外，看來沒有其他可以著力之處，但是日本長久以來就有不歡迎外國人的問題。然而有友表示，這只是外界的「印象」，其實日本政府相當歡迎外國移民。他個人將問題歸結於語言障礙，以及跨境匯款服務收費高昂等問題所造成的移民阻礙。