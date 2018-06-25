美國安顧問波頓訪莫斯科 將會晤俄外長

2018-06-25 22:48 中央社 莫斯科25日路透電



美國國安顧問波頓。 美聯社 分享 facebook

國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯外交部表示，外交部長拉夫羅夫將於27日在莫斯科會見美國國家安全顧問波頓。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國副外長鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）今天說，俄國官員希望在波頓（John Bolton）來訪莫斯科期間，與他討論敘利亞的情勢。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上週說，波頓計畫24或25日走訪莫斯科，他預期波頓此行將促成美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。