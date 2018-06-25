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協調不良 菲軍警相互開火6死

2018-06-25 20:57中央社 馬尼拉25日專電

菲律賓媒體報導，菲國中部地區今天上午發生軍警誤擊事件，導致6名警員喪生，數人受傷。

菲律賓ABS-CBN新聞網引述薩馬（Samar）地區警長馬格瓦伊（Mariel Magaway）說，今天早上9時27分，警隊第805行動連的人員在山區執行小型戰鬥任務，正巧陸軍第87步兵營士兵也在同一地區搜索共產黨游擊隊，雙方因協調不良而相互開火。

軍警單位已成立小組展開調查，軍方相關指揮官已被羈押。

薩馬島（Samar Island）約在馬尼拉東南方500公里。

有民眾猜測，軍警也可能中了菲共游擊隊或是叛亂團體的圈套。

菲律賓馬尼拉共產黨
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