親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世足賽轉播爭議 有線寬頻產業協會槓上愛爾達

文大宿舍爭議不休 市府今現勘抓包停車場違規使用

歐16國移民緊急會談 梅克爾空手而回

2018-06-25 19:11台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

梅克爾領導歐洲16國於24日舉辦緊急會議，針對移民議題討論。（photo by ...
梅克爾領導歐洲16國於24日舉辦緊急會議，針對移民議題討論。（photo by wikipedia）
分享
歐洲16國移民會談無共識，梅克爾空手而回！歐洲各國對移民處置的分歧擴大，反移民陣黨紛紛當選，近日更為誰該收留移民，大踢人球。德國總理梅克爾為解決移民危機，於本周歐洲高峰會前舉行緊急會議，針對哪國應負責收留移民、歐盟該如何給予支持等議題進行討論。梅克爾表示，16國領導人願意討論是好事，但歧見仍然存在，適當措施可能在本周EU高峰會提出。

根據《美聯社》報導，至2015年歐洲收留100萬移民以來，歐洲各國面臨反移民壓力，由於移民多在義大利登陸，義大利右派內政部長薩爾維尼以反移民立場獲得選民支持，近來更與法國總統馬克宏為難民船收留交火。除此之外，梅克爾也面臨國內反對黨的壓力，她希望於義大利設置移民審查中心，收留合法獲得庇護的移民，並將無資格移民移遣送回國，減低歐洲移民數量。

《華爾街日報》報導，義大利表示，不應讓義大利承擔所有責任，應讓歐洲各國共同負擔。為了減輕義大利的疑慮，緊急高峰會決定，將把移民審核中心設置在北非國家，當地是跨越地中海至義大利最多移民的地區，此舉能收留海上被救起的移民，也能防止未審核移民進入歐洲。馬克宏表示，歐洲各國必須尋求最有效的處理方式，幫助受苦移民並打擊非法移民，至少這是一點進展。

然而，波蘭、匈牙利、斯洛維尼亞和捷克4個反移民國家皆未參與會議，讓此會議的決議充滿不確定性。外媒也指出，沒有任何移民解決辦法的細節，只是一場「指責」大會。外媒分析，如果移民議題無法處理好，梅克爾政府可能垮臺，歐盟則將分崩離析。梅克爾表示，適當措施可能在27日EU高峰會提出。

【更多精采內容，詳見

移民義大利梅克爾
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

大阪強震一週 獨居高齡者不敢返家

2018-06-25 16:41

菲警澄清：「閒民」無罪 違反市規才會被捕

2018-06-25 19:52

難民問題 歐盟協商擺不平

2018-06-25 15:44

洛興雅女童遭輪暴 英媒握證詞

2018-06-25 15:43

出訪以巴 威廉王子至今最大挑戰

2018-06-25 14:33

土耳其 「大肅清」還沒結束

2018-06-25 14:30

安倍盼解決日朝綁架問題 民調：6成不期待

2018-06-25 14:29

厄多安連任總統 土耳其 一人統治時代來臨

2018-06-25 14:28

最後國度 沙國解禁 准女性開車

2018-06-25 14:27

仍禁與男性喝咖啡、自行婚配、開戶、辦護照

2018-06-25 14:26

失業+低薪 南韓單身寄生族變多了

2018-06-25 14:16

影／厄多安連任成功 土耳其「超級大總統」時代來臨

2018-06-25 13:26

土耳其總統再連任 內外挑戰不減

2018-06-25 13:18

台灣改名只「改一半」 日航作法外企可能跟進

2018-06-25 13:14

放了我們的老師！土耳其維持緊急狀態 繼續大整肅

2018-06-25 13:10

千名移民漂流地中海 義要救援團體停止搜救

2018-06-25 12:14

威廉王子錯過英格蘭比賽 為看錄影請記者別透露結果

2018-06-25 11:54

英威廉王子出訪以色列和巴勒斯坦 政治風險高

2018-06-25 11:44

目擊者越來越多 東京灣有鯨魚出沒

2018-06-25 11:41

土耳其「超級大總統」誕生：厄多安爭議強勢連任

2018-06-25 11:32

脫歐不遠 調查：五成歐盟企業領袖削減英投資

2018-06-25 09:39

厄多安當選連任總統 土耳其進入一人統治時代

2018-06-25 09:37

不滿遭婆婆羞辱！婦人趁婚禮下毒 88人送醫5人亡

2018-06-25 09:26

厄多安宣稱得票過半連任土耳其總統 對手質疑造假

2018-06-25 06:34

大西洋兩岸 上演同齣戲碼

2018-06-25 02:11

歐盟難民問題協商 擺不平

2018-06-25 00:50

反移民...川普政治造勢主軸

2018-06-25 00:49

移民遷徏現象 國際支援體系捉襟見肘

2018-06-25 00:49

15年12場選戰 厄多安場場勝

2018-06-25 00:33

土耳其大選 執政黨恐丟國會

2018-06-25 00:30

梅克爾預告EU峰會不可能達成完全一致移民協議

2018-06-24 23:36

德國建築爆炸 25傷4重傷

2018-06-24 18:43

體育洗白？ 車臣挺埃及隊足球巨星沙拿又惹議

2018-06-24 17:59

義、馬互踢「人球」 移民船惹爭議

2018-06-24 17:58

開車雖獲解禁 但沙烏地阿拉伯女性仍無法獨立做這些事

2018-06-24 17:23

厄多安打基建牌 要花150億蓋運河反挨轟

2018-06-24 16:51

影／心酸！沒錢沒資源 敘女童用罐頭充當義肢

2018-06-24 16:51

土耳其大選厄多安料連任總統 國會難過半

2018-06-24 16:50

日本兩大航空屈服！日航、全日空將台灣改名「中國台灣」

2018-06-18 19:42
看更多

熱門文章

不滿遭婆婆羞辱！婦人趁婚禮下毒 88人送醫5人亡

2018-06-25 09:26

台灣改名只「改一半」 日航作法外企可能跟進

2018-06-25 13:14

拍片實測「書本可否擋子彈」 美網紅慘遭子彈射穿

2018-06-25 10:57

新興市場苦日子 還在後頭

2018-06-25 00:46

圍阻「中國製造2025」 美國擬雙管齊下限制投資和外銷

2018-06-25 08:39

oBike退出新加坡市場 民眾錯愕又無奈

2018-06-25 15:02

以色列教徒閉眼登機 還要求鄰座不得有女乘客

2018-06-25 11:38

全球10大危險旅遊國家 台灣人熱門旅遊地「泰國」名列第一

2018-06-25 14:33

陸鋼閃貿易戰 轉攻東南亞

2018-06-25 01:38

一周內三位！墨西哥市長候選人遭槍殺 整市警察都被拘捕

2018-06-25 14:05

從囚徒困境理論看美中貿易戰

2018-06-25 01:15

川普貿易戰 波及全球汽車業

2018-06-25 00:44

開盤前 不可不知的五件國際要聞

2018-06-25 08:11

FT：美國擬加緊限制中國投資 反制「中國製造2025」

2018-06-25 07:16

厄多安當選連任總統 土耳其進入一人統治時代

2018-06-25 09:37

影／一年僅3個月浮出水面 一窺奧地利水下秘境公園

2018-06-25 17:23

金融時報：中國網軍對台攻擊次數大增 把台灣當試驗場

2018-06-25 10:04

備戰貿易戰！北京突降準 人民幣恐貶破7

2018-06-25 15:00

華爾街日報：川普擋中資逾25%公司買「重要技術」美企

2018-06-25 12:19

商店減少 日本逾800萬高齡者成購物難民

2018-06-25 11:59

善變川普 製造白宮派系競爭

2018-06-25 00:53

醜！牠靠一條長舌頭 抱走今年最醜小狗比賽冠軍

2018-06-25 08:52

川普害的！ 白宮發言人被請出餐廳

2018-06-25 00:29

川普朝令夕改 被諷「他以為在麥當勞點餐？」

2018-06-25 15:26

澳夫妻不買房 專職幫人看家

2018-06-25 14:18

電動滑板車效仿Uber 搶攻市場「先做了再說」

2018-06-25 12:46

亞股挫日圓升 川普料雙管齊下鉗制中國

2018-06-25 10:04

土耳其大選 執政黨恐丟國會

2018-06-25 00:30

目擊者越來越多 東京灣有鯨魚出沒

2018-06-25 11:41

大西洋兩岸 上演同齣戲碼

2018-06-25 02:11

對比台灣墾丁！法國蒙馬特迎觀光潮 但沒失本質

2018-06-25 09:51

威廉王子錯過英格蘭比賽 為看錄影請記者別透露結果

2018-06-25 11:54

陸方接手 部分布國在台留學生暑期轉學

2018-06-24 23:38

人行降準後 人民幣兌美元今年漲勢沒了

2018-06-25 11:23

合體台灣參選人 杜特蒂好樂

2018-06-25 00:11

放了我們的老師！土耳其維持緊急狀態 繼續大整肅

2018-06-25 13:10

Fed平民化主席 淺白說政策

2018-06-25 00:53

三星電子幫員工精算 工作逾時10分鐘即視加班

2018-06-25 09:25

洛興雅女童遭輪暴 英媒握證詞

2018-06-25 15:43

羅斯轉挺保護主義 自相矛盾

2018-06-25 00:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top