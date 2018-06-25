歐16國移民緊急會談 梅克爾空手而回

2018-06-25 19:11 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



梅克爾領導歐洲16國於24日舉辦緊急會議，針對移民議題討論。（photo by wikipedia） 分享 facebook 歐洲16國移民會談無共識，梅克爾空手而回！歐洲各國對移民處置的分歧擴大，反移民陣黨紛紛當選，近日更為誰該收留移民，大踢人球。德國總理梅克爾為解決移民危機，於本周歐洲高峰會前舉行緊急會議，針對哪國應負責收留移民、歐盟該如何給予支持等議題進行討論。梅克爾表示，16國領導人願意討論是好事，但歧見仍然存在，適當措施可能在本周EU高峰會提出。

根據《美聯社》報導，至2015年歐洲收留100萬移民以來，歐洲各國面臨反移民壓力，由於移民多在義大利登陸，義大利右派內政部長薩爾維尼以反移民立場獲得選民支持，近來更與法國總統馬克宏為難民船收留交火。除此之外，梅克爾也面臨國內反對黨的壓力，她希望於義大利設置移民審查中心，收留合法獲得庇護的移民，並將無資格移民移遣送回國，減低歐洲移民數量。

《華爾街日報》報導，義大利表示，不應讓義大利承擔所有責任，應讓歐洲各國共同負擔。為了減輕義大利的疑慮，緊急高峰會決定，將把移民審核中心設置在北非國家，當地是跨越地中海至義大利最多移民的地區，此舉能收留海上被救起的移民，也能防止未審核移民進入歐洲。馬克宏表示，歐洲各國必須尋求最有效的處理方式，幫助受苦移民並打擊非法移民，至少這是一點進展。

然而，波蘭、匈牙利、斯洛維尼亞和捷克4個反移民國家皆未參與會議，讓此會議的決議充滿不確定性。外媒也指出，沒有任何移民解決辦法的細節，只是一場「指責」大會。外媒分析，如果移民議題無法處理好，梅克爾政府可能垮臺，歐盟則將分崩離析。梅克爾表示，適當措施可能在27日EU高峰會提出。

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