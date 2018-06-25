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規模5.5地震襲希臘 尚未傳出災損

2018-06-25 14:28中央社 華盛頓25日綜合外電報導

希臘南部外海今天爆發規模5.5地震，第一時間尚未傳出災損

根據美國地質調查所（US Geological Survey），震央在卡拉馬塔（Kalamata）西南方約70公里，震源深度30公里。

希臘災損地震

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