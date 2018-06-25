最後國度 沙國解禁 准女性開車

2018-06-25 14:27 世界日報 編譯中心╱綜合24日電



世界上唯一不准女性開車的國家─沙烏地女性開車解禁，平權邁大步，首夜上路受歡迎鼓勵。 美聯社 分享 facebook

全球唯一禁止女性開車的沙烏地阿拉伯，24日解除女性開車禁令。這一歷史性變革邁出男女平權的一大步，料將為沙烏地開啟社會流動新時代。

禁令解除是沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)推動這個保守石油國家邁向現代化的一環。

他的改革措施起初讓外界大多樂觀其成，不過長久以來抗議開車禁令的女性維權人士遭遇當局大規模打壓，讓他的改革形象蒙塵。

數十年的禁令終止後，可能有數以千計女性駕駛人上路。

禁令解除後，沙烏地電視台主持人杜瑟利(Sabika al-Dosari)隨即在東部柯巴市(Al-Khobar)開車上路。她告訴法新社：「這對所有沙烏地女性來說是歷史性的一刻。」

許多女性的生活料將因為解禁而有所轉變，出門可以不必再依賴私人司機或男性親屬。

21歲藥學系學生達克希(Hatoun bin Dakhil)說：「等人開車等到天荒地老的日子現在結束了」，「我們不再需要男人了」。

世界上唯一不准女性開車的國家─沙烏地女性開車解禁，平權邁大步，首夜上路受歡迎鼓勵。 美聯社 分享 facebook

許多沙烏地女性先前在社群媒體上興高采烈地宣布解禁後的計畫，她們說，一解禁就要開車帶媽媽去喝咖啡或吃冰淇淋。這種情況在世界其他地方是稀鬆平常，但在這個國家卻是新奇的經驗。

解禁後料將促進女性就業，根據彭博，到2030年，經濟產出估計增加900億美元。

女性駕車禁令長期被視為沙烏地阿拉伯壓迫女性的象徵。沙烏地多年來以多項宗教和文化因素為由禁止女性駕車，強迫她們依賴男性親屬接送，或花大錢請司機。

為挑戰女性駕車禁令，保守的沙烏地阿拉伯1990年時47歲女子巴克(Fawzia al-Bakr)開車駛入首都利雅德街頭而遭逮捕。如今禁令解除，當時入獄的巴克說，她羨慕外甥女年輕時就能享受駕車自由。

路透報導，當年參與抗議行動後，巴克不但失去工作，還收到死亡威脅而被迫搬家。

24日午夜一過，巴克23歲外甥女阿提格(Majdooleen al-Ateeq)便開車出門，體驗在國內首次合法駕車，並受到人們的歡迎和鼓勵。她表示：「這和坐在後座感覺大不同。我真的很開心，邊開車邊到處看。我還不習慣這種感覺。」