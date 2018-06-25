仍禁與男性喝咖啡、自行婚配、開戶、辦護照

2018-06-25 14:26 世界日報 編譯中心╱綜合24日電



開車雖獲解禁，但與男性友人喝咖啡、隨心穿著、銀行開戶仍不行。 魏碧洲 分享 facebook

沙烏地阿拉伯24日解除女性開車禁令的大日子，除此之外，沙烏地近來也賦予女性一些新的權利，如進足球場看球、從軍及加入情報機構等，沙烏地最近還舉行了首次的女性自行車比賽。

儘管如此，沙烏地女性還是受到許多限制。據英國廣播公司(BBC)報導，沙國女性目前仍有五件事情因男性監護人同意制度而無法獨自進行。這五件事情分別是到銀行開戶、辦護照、自行決定結婚或離婚、跟男性友人喝咖啡以及自行決定穿著。

這項男性監護人同意制度還擴及女性生活其他事項，包括工作、就學，甚至是接受某些特定醫療項目，而男性監護人可以是女性的父親、兄弟或其他男性親屬，若是喪偶女性則可用兒子作為監護人。

沙國這項制度遭到強烈批評，人權組織更形容該制度讓女性成為「無法自己作出重要決定的法律未成年人」。

迄今沙烏地仍然是女性受到最多限制的國家之一，在世界經濟論壇2017年的全球性別差距指數排名上，沙烏地是144名中的第138位。

沙烏地女性被視為是「法律未成年人」，因此女性要結婚或離婚，須取得男性監護人的同意。如果兒子年齡超過七歲，女兒年齡超過九歲，那離婚的女性就很難獲得孩子的監護權。

而在沙烏地，所有服務男女顧客的餐廳都須設兩個座位區，男人和女人基本上分開用餐。餐館的兩個座位區一邊是家庭區，一邊是「單身區」，單身區都是男人坐的，所有女人都只能坐在家庭區。