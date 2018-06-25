奈及利亞農牧民衝突釀86死 高原州實施宵禁

2018-06-25 08:41 中央社 奈及利亞包奇24日綜合外電報導



奈及利亞中部高原州（Plateau State）週末爆發衝突，牧民為爭奪資源疑似攻擊農民，造成86人喪生。奈國已於24日在高原州實施宵禁。

法新社報導，警方指出，攻擊事件發生後，警方針對高原州Barikin Ladi地區的村莊進行搜尋，一共發現86人遭到殺害。

為此，高原州從晚上6時至次日早上6時實施宵禁，警方保持戒備，直到一切恢復正常。

奈國農民與牧民為爭奪資源發生衝突已長達數十年之久，今年急遽惡化，死傷人數已超過叛軍博科聖地（Boko Haram）恐攻造成的傷亡。