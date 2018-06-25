法國逮捕10名極右分子 瓦解攻擊穆斯林計畫

2018-06-25 05:02 中央社 巴黎24日綜合外電報導



法國司法消息人士今天表示，反恐警察已逮捕10名激進的極右分子，他們據信計畫攻擊穆斯林。

消息人士告訴法新社，逮捕行動23日在全法各地進行，但主要集中在科西嘉島（Corsica）。

一名熟悉內情的消息人士指出，嫌犯「計畫鎖定穆斯林施加暴力行為」。

另一名消息人士表示，這幫人準備打擊「和激進伊斯蘭教相關的目標」。