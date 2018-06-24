德保守聯盟因移民內訌 極右政黨聲勢創新高

2018-06-24 23:38 中央社 柏林24日綜合外電報導



民調顯示，德國總理梅克爾的保守派聯盟內部分裂，已削減了民眾對執政大聯盟的支持，推升反移民的極右派德國另類選擇黨（AfD）支持度達新高。

Emnid民調公司為「週日畫報」（Bild Am Sonntag）執行的這項民調發現，梅克爾（Angela Merkel）的保守派聯盟支持度下降到31%，比前一次民調時下滑2個百分點

梅克爾的保守派聯盟深陷內部爭議，對於是否拒絕已在歐洲聯盟他國登記的移民入境意見分歧。

歷史長久的保守派聯盟因這個問題分裂，對梅克爾的領導形成至今最重大挑戰，令人質疑她的中間偏右聯合政府在就職略超過100天後可能崩解。

梅克爾保守派友黨基督教社會黨（CSU）正準備迎接巴伐利亞邦10月的地方選舉，擔任內政部長的黨魁賽賀佛（Horst Seehofer）揚言，除非梅克爾取得較廣泛的歐洲聯盟協議，更平均分配移民，他將違抗梅克爾，下令警察拒絕申請庇護者入境。

這項新民調顯示，執政聯盟小黨、中間偏左的社會民主黨支持度維持18%不變。

但「週日畫報」指出，德國另類選擇黨支持度升高1個百分點，達16%，是Emnid民調的歷來最高支持率。

下薩克森邦（Lower Saxony）內政廳長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）指控，保守的基督教社會黨人誇大移民問題程度，在巴伐利亞邦選舉前還採用德國另類選擇黨的選舉口號。

隸屬社會民主黨的佩斯托瑞斯告訴週日畫報說：「現在並沒有大批人潮踏進我們邊界。抄襲德國另類選擇黨的口號只會助長右翼民粹分子聲勢。」

Emnid在6月14到20日間進行這項民調，詢問2336人如果下週日舉行全國大選，他們會支持哪個政黨。