梅克爾預告EU峰會不可能達成完全一致移民協議

2018-06-24 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



德國總理梅克爾24日淡化期待表示，歐盟28日舉行峰會時，應該無法就移民問題達成完全一致的協議。她表示將就移民問題推動雙邊或三邊協議，以應付當前的緊急狀況。

歐盟24日舉行迷你峰會，由28個成員國的16國與會。梅克爾出席峰會前說，歐盟國家必須設法「相互幫助，而不是一直在等待28國全部同意，應該思考各自重視的部分。」

推動28國協議困難重重，梅克爾認為歐盟國家應考慮訂定能夠達成互惠目標的雙邊或多邊協議。

與此同時，義大利總理孔蒂則提議，難民應向他們登陸的歐洲國家申請庇護，而不是向他們最後的抵達國提出。