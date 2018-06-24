陸方接手 部分布國在台留學生暑期轉學

2018-06-24 23:38 中央社 巴黎24日專電



布吉納法索與中華民國斷交，上百名在台留學生不知如何規劃未來。布國媒體今天報導，部分有獎學生的學生同意轉到中國大陸，也有一些向台灣的大學申請繼續學業。

布吉納法索5月24日宣布與中華民國斷交，在台布國學生一個月來未獲布國政府告知轉學事宜，近日發表公開信給布國外交部長巴瑞（Alpha Barry），希望知道何時可轉往中國大陸，要求在台取得的學分能獲承認，也希望能讓想留在台灣完成學業的人如願。

布國網路媒體LeFaso.net今天報導，外交部秘書長辛卡（Seydou Sinka）昨天在記者會上表示，所有狀況都在掌控中。

報導說，目前已知130名布國學生在台灣註冊，領取獎學金的共64人，其中57人同意轉學到中國大陸，會在7、8月分批前往；其餘學生，有的向目前就讀的台灣學校申請繼續學業。

辛卡表示，有些人獲得台灣的大學同意資助，有些還在等消息，外交部能做的是，若有人要離開台灣，就協助他們優先前往北京。

他說，目前已有兩所中國的大學願意接收這些學生，直到他們找到適合自己的學校為止，在找到學校之前，可獲得中國政府獎學金及免費住宿，還享有保險和津貼，並免繳學費。

報導說，在布國與台灣的合作計畫下，本有16名領取獎學金的學生獲選於今年到台灣就學，辛卡表示，正為此與中國大陸方面協商接手照顧這些學生。

此外，辛卡宣布於7月11日到13日左右，在中國設立大使館，另有28項因與台灣斷交而受影響的合作計畫，中國大陸方面也有意接手。