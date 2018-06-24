英國威廉王子抵達約旦 展開中東訪問

2018-06-24 23:06 中央社 安曼24日綜合外電報導



英國威廉王子今天抵達約旦，展開中東巡迴訪問，他將成為首位同時正式訪問以色列和巴勒斯坦土地的英國王室成員。

約旦王儲侯賽因．阿布杜拉（Hussein binAbdullah）在安曼軍事機場迎接威廉王子，威廉王子將在約旦訪問兩天，並由阿布杜拉陪伴。

他明天傍晚將前往以色列，展開開創歷史的以巴訪問，並分別與以色列總理尼坦雅胡和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會談。

威廉王子是英國王位第2順位繼承人。