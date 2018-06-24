體育洗白？ 車臣挺埃及隊足球巨星沙拿又惹議

2018-06-24 17:59 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



聲名狼藉的車臣共和國領導人卡狄羅夫23日宣布授與俄羅斯榮譽公民給埃及球星沙拿。(photo by Mo Salah Facebook) 分享 facebook 埃及隊足球巨星沙拿繼前陣子與惡名昭彰的車臣共和國領袖卡狄羅夫合照，並受到人權團體的抨擊後，卡狄羅夫23日受訪時再挺沙拿表示，將授與他俄羅斯共和國的榮譽公民，此舉引來國際特赦組織譴責為「體育宣傳與名聲洗白」，對此，國際足總（Fifa）並未正面回應，他們僅表示，譴責車臣歧視人權的行為。

根據《英國衛報》報導，爭議的開端是埃及隊從Fifa給出的集訓基地中，挑選到座落在車臣共和國首府的格羅茲尼基地，沙拿是透過足總職員的指引，前往會面車臣領導人卡狄羅夫、並與其合照。

維權組織表示，卡狄羅夫曾涉嫌虐殺車臣共和國內的同性戀者、更曾危害到記者與人權份子。人權組織Fare Network認為，這位聲名狼藉的領導人可能利用沙拿的高曝光度及世界盃盛事爭取「政治本錢」。

另根據《英國廣播公司》報導，卡狄羅夫受訪時強烈否認「利用體育洗白政治形象」，他強調，埃及國家隊能前往該共和國首府基地訓練是車臣的榮耀，透過接風宴會、授與陣中球星沙拿「俄羅斯共和國的榮譽公民」與徽章是尊重的表現。

這已不是卡狄羅夫第一次使用體育洗白，根據《紐約時報》報導，他曾在2011年透過一場邀請賽，力邀阿根廷球王馬拉杜納於車臣亮相，象徵車臣已走出內戰期。

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