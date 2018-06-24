義、馬互踢「人球」 移民船惹爭議

2018-06-24 17:58 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



移民船問題造成歐洲臨海各國不少麻煩，繼「寶瓶號事件」後，義、馬2國又對「生命線號」踢皮球。(photo by wikipedia) 分享 facebook 繼前陣子的移民船「寶瓶號」事件，南歐海域的移民船「生命線號」接納議題再度引發鄰近各國踢皮球，並大打口水戰！義大利內政部長薩爾瓦尼要求馬爾他應該對乘載226名移民的「生命線號」伸出援手，他說：「該船離馬爾他很近，而該國再不救援是不人道的。」但馬爾他總理馬斯卡特槓上薩爾瓦尼說：「馬爾他是主權國家，沒人能干預我們的決定自由。」

根據《英國廣播公司》報導，「生命線號」目前情況危急，因為不受鄰國接納，船上設備與物資已接近用罄，且一半以上為需要援手的婦孺。

對於該船的救援歸屬，鄰近的義、馬兩國作風都很強硬，義國新上任的民族主義聯合政府對於移民上岸議題採取嚴厲態度，堅持立場，並揚言，「若歐盟與其他國家不有所作為，義大利將不簽署任何的海上移民救援相關計畫。」薩爾瓦尼烙下重話，雖然救援是人道義務，但義大利並不是難民集中營。

薩爾瓦尼表示，「生命線號」是由德國非政府組織所運作，並從北非的利比亞裝載移民，而非像該組織聲稱的「在國際海域救起的難民」。他認為，這已經違反義大利海岸警衛的明令，「我們不再收容任何一人，義大利的港口不是人口販運組織的下一站。」

根據《英國鏡報》報導，馬爾他由於本身國土面積小，居民更少於50萬，一向不願意接受大量移民，此次也不例外。雖然他們堅持該船應為義大利所管，但出自於人道救援，馬爾他軍隊表示，他們正對該移民船提供物資補給。

前陣子的「寶瓶號」移民船也掀起這幾國對移民處置的爭論，最終是駛入西班牙港口，由該國暫時收容，等待庇護程序處理暫時的簽證。針對阻止移民氾濫流入境內議題，10個歐盟成員國在24日的布魯塞爾會議後，或將達成共識。

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