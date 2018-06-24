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吉隆坡哲學茶席 耿一偉分享策展哲學

2018-06-24 16:34中央社 吉隆坡24日專電

馬來西亞台北經濟文化辦事處舉辦「Tea Philo哲學茶席」講座，邀請台北藝術節前藝術總監耿一偉分享策展哲學，吸引不少馬來西亞藝術工作者到場聆聽。

Tea Philo哲學茶席系列講座是由駐馬來西亞辦事處主辦，雲手文創基金會策劃執行，23日下午3時於吉隆坡邵氏大廈以「3秒，5天，7年：從台北藝術節到衛武營」為題分享。

耿一偉幽默風趣的演說方式，不時引起觀眾哄堂大笑，現場氣氛十分熱絡。他先介紹台北藝術節，述說他在3秒內應邀成為台北藝術節的藝術總監，並在種種挑戰中建立起屬於自己的策展哲學。

他認為藝術節是關於友誼，關於藝術家如何跟藝術家、城市與觀眾交朋友，而新時代的藝術節需要一個能讓藝術節保持當代、永續、創新、積極面對未來的網絡管理者或策展人。他也和本地藝術工作者對話，相信對本地的藝術工作者有一定的啟發。

耿一偉目前擔任衛武營國家文化藝術中心戲劇顧問，過去5年擔任台北藝術節藝術總監，負責策展活動，創造國際共製的趨勢，同愛丁堡藝術節、維也納藝術節等知名單位合作演出。他曾執導音樂劇、舞台劇與前衛禪劇；視覺創作上也有作品，包括北美館大廳的空間裝置「去年夏天你不在，我來過」。

他也曾獲倪匡科幻獎首獎，著作有「文化領導力關鍵字40」、「喚醒東方歐蘭朵」等。2016年起，有固定專欄於「今藝術」發表。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處也預告之後兩場Tea Philo哲學茶席的主講人，即中華民國博物館學會理事長張譽騰與「五觀藝術事業公司」創辦人兼總監桂雅文，將於7月7日及8日分別從不同角度為大家分享他們的博物館經驗。

欲知詳情，請至Tea Philo哲學茶席官方臉書（Facebook）或致電策劃執行單位雲手基金會諮詢專線016-673-5938，免費入場。

馬來西亞

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