38國抨擊人權情勢 菲律賓外長反駁

2018-06-24 16:29 中央社 馬尼拉24日專電



菲律賓掃毒人權爭議延燒，聯合國人權理事會（UNHRC）中有38個會員國要求馬尼拉停止掃毒殺戮，配合國際社會進行調查，菲律賓外長反駁這些國家盲目抨擊。

6月19日在第38屆UNHRC會議上，以冰島為首的38個歐美國家，呼籲菲律賓政府採取必要步驟，終止因掃毒行動而造成的殺戮，並配合聯合國系統，在無前提及限制的情況下，調查所有死亡案件。

這些國家在聲明中，承認菲律賓毒品氾濫問題嚴重，但表示掃毒行動應在完全尊重法治及人權的情況下執行。

聲明也對菲國人權委員會成員及媒體言論自由受到的干擾，表示關切。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）今天斥責這些國家對菲律賓的人權紀錄有偏見，且所作的批抨毫無根據，「你沒有見到實際的情況，盲目批評。」

凱耶塔諾在外交部聲明中說，菲國早已邀請相關國家來菲「客觀評估」人權情勢，特別是在社區的層級，對於這些國家似乎無意來菲，而是一直接受不準確的訊息，表示遺憾。

另方面，菲律賓外交部也引述駐聯合國常任代表賈西亞（Evan Garcia）說，菲國在會議上，反駁相關歐美國家不人道對待難民、移民，不論這些難民與移民是否具有合法身分。

賈西亞說，全球8成的難民是由開發中國家所收容，菲律賓在這方面也有貢獻，他呼籲已開發國家在保護難民、尋求政治庇護者及無國籍人士的事務上，能盡更多的義務。