無懼爆炸威脅 姆南嘉瓦要辦選舉

2018-06-24 15:02 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



姆南嘉瓦在出席政治機會時遭受炸彈襲擊，所幸安然無恙。(photo by twitter) 分享 facebook 辛巴威總統姆南嘉瓦無懼政治襲擊，聲言7月底要舉行選舉！辛巴威自去年軍人發動政變平息以後，總統姆南嘉瓦23日出席政治集會時發生爆炸襲擊事件，並造成15人受輕重傷，掀起新一波的政治恐怖攻擊。外界認為，此次爆炸事件是意圖阻擋辛巴威如期舉行選舉。姆南嘉瓦在推文上嚴厲斥責這起恐襲，並聲言並不會被犯案者的行為所恐嚇，選舉將會如期在7月30日舉行。

辛巴威軍方去年11月發動政變，使前總統穆加比下台震驚了國際。據悉，穆加比為讓妻子葛雷斯接班而逼走時任副總統的姆南嘉瓦成了辛巴威最大的政治風波。因不滿穆加比統治，軍方調動裝甲車到首都和占領辛巴威廣播電台，使得政局完全失控。經過談判後，穆加比允諾和平轉移政權，由姆南嘉瓦接管，平息了政治動盪。

辛巴威集會炸彈攻擊

根據《BBC》報導，姆南嘉瓦在出席政治機會時遭受炸彈襲擊，所幸安然無恙。他說，「炸彈只是離他幾英吋便爆炸，顯見我命不該絕。」據悉，姆南嘉瓦是在發表演講結束後離開舞台時發生爆炸，並造成15人受傷。根據統計，受傷人數仍持續攀升中。

姆南嘉瓦於辛巴威第二大城市，同時也是反對派據點布拉瓦尤為7月30日全國選舉進行造勢活動。外界推測，他將在這次的選舉贏得勝選，但他的對手前總統穆加比的勢力仍具有威脅。

姆南嘉瓦：絕不妥協

據《半島電視台》報導，姆南嘉瓦在推特上譴責，這次爆炸事件完全是無異議的暴力行為。他指出，競選是在自由、和平的狀況下進行，「我們不會讓這些怯懦的舉動在選舉時阻礙我們。」但當局還未查出爆炸恐襲的動機，也未指控任何單位。但警方已在該區設立路障，調查任何可疑人士。

去年11月，辛巴威軍人發動軍事革命後，迫使穆加比下台，當時仍是政治流亡者姆南嘉瓦復出接管總統一職。為求自由和公正，姆南嘉比允諾在7月30日舉行大選，並有23名候選人登記參與競爭，這也是自20年來辛巴威首次進行公平自由的選舉。

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