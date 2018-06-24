俄拘禁異議人士 人權團體求助足總

2018-06-24 15:02 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖說：人權團體呼籲，世界盃足球球迷能更關注俄羅斯人權議題，並希望足總發揮影響力。（photo by wikipedia） 分享 facebook 2018足球世界盃正在俄羅斯如火如荼展開，但人權團體控普丁政府非法囚禁異議份子！維權團體人權觀察指控，包括烏克蘭導演森佐夫等俄國異議人士，遭俄羅斯非法囚禁。人權觀察俄羅斯專案主管洛克希娜表示，希望俄羅斯比照2014冬季奧運，釋放數名政治犯，並要求國際足總發揮影響力，迫使俄羅斯改變作法。

俄羅斯拘禁異議份子

根據《美聯社》報導，俄羅斯近來大力掃蕩異議份子，包括烏克蘭導演森佐夫因反對俄羅斯併吞克里米亞，遭俄羅斯以恐怖行動罪名判刑23年徒刑，目前他已在獄中絕食40天以示抗議。另外，車臣人權團體「紀念碑」主任蒂蒂耶夫因為毒品罪名而被拘禁，俄羅斯知名劇場導演因反對蘇聯式審查，以盜用公款名義遭拘留管束。

洛克希娜表示，俄羅斯舉辦足球世界盃表面風光，但背後卻有人陷入深淵，世界盃的美麗會過去，但俄羅斯的人權危機仍會持續。她指出，俄羅斯曾於2014冬季奧運釋放數名政治犯，而今年世界盃氣氛正向，讓俄羅斯與西方國家較為和諧，普丁當局甚至於開幕當天釋放反對黨領袖卡迪羅夫，希望俄羅斯釋放更多異議人士。

人權團體籲足總更多作為

「我們給球迷們的訊息是，多花點時間認識俄羅斯的人權危機，看見大賽風采遮蓋的事實。」人權觀察向《美國之音》表示，國際足總應迫使俄羅斯保障人權，甚至不該將主辦權授予人權紀錄較差的國家。外界擔憂的是，一旦世界盃結束，俄羅斯對人權的打壓將會進一步惡化。

國際足總主席因凡蒂諾說，在人權問題上已經與俄羅斯取得具體的進展，足總處理人權問題的方式也包括透過足球、舉辦世界盃這樣的活動來進行，將持續與俄羅斯當局接觸。

獨立政治分析家利普曼表示，鑒於俄羅斯與西方國家近來互動降至低點，但足球世界盃的氣氛正向，西方領袖以不出席開幕典禮表達對俄羅斯人權問題的疑慮。然而，若要花大錢遠至俄羅斯狂歡的球迷為人權議題發怒，顯然不太合適且有難度。

【更多精采內容，詳見 】