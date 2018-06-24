馬克宏籲制裁拒收移民國 義大利怒批傲慢

2018-06-24 15:03 中央社 羅馬23日綜合外電報導



分化歐洲的移民危機日益升溫，多國在布魯塞爾緊急召開小型高峰會前夕，法國總統馬克宏今天表示，拒絕接受移民的歐盟國家應受經濟制裁，引來義大利強烈反彈，怒批馬克宏傲慢。

馬克宏在巴黎會晤西班牙總理桑傑士（PedroSanchez）後表示，受惠於歐洲聯盟合作關係、卻「在移民議題上主張國家自身利益」的成員國，應該遭受制裁。

馬克宏表示，歐盟成功讓移民人潮減少將近80%。

馬克宏說：「事實是，歐洲現在經歷的移民危機，已經和2015年的規模不一樣了。」「像義大利這樣的國家一點也沒受到跟去年一樣的移民壓力…歐洲現在面臨的危機，是個政治危機。」

馬克宏這番言論招來義大利新民粹主義政府的尖酸批評。義大利副總理迪馬尤（Luigi Di Maio）說，馬克宏的發言顯示他根本狀況外。

迪馬尤在臉書發文寫道：「義大利的確面臨移民危機，而有一部分是因為法國不斷在邊境上趕人。在這緊急的情勢中，馬克宏恐會讓法國被義大利當成頭號敵人。」

義大利極右派內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）也怒批，馬克宏在移民議題上很「傲慢」。

薩爾維尼說，過去4年來，有65萬人渡海進入義大利、43萬人尋求庇護，義國還須收容17萬「看似難民」的人，共得燒掉50億歐元（約新台幣1768億3876萬元）經費。

「如果對傲慢的馬克宏總統來說，這不成問題，那我們請他停止侮辱，展現一下實質義舉，開放法國眾多港口，讓文蒂米格里亞（Ventimiglia）的男女老少通過。」文蒂米格里亞是義大利西北方的小鎮，位於義法邊界。