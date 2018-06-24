諾魯10多難民赴台就醫 外交部：費用全由澳洲政府支付

2018-06-24 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



外交部發言人李憲章。記者徐偉真/攝影 分享 facebook 澳洲媒體報導，澳洲政府去年9月與台灣簽定祕密協議，讓澳洲將安置在諾魯共和國急需醫療照護的難民送到台灣，以避免難民接受在地醫院治療後申請居留。外交部表示，基於諾魯與我國為邦交國，雙邊醫療合作計畫已施行近七個月，我國接受10多名諾國收容的難民來台接受醫療照顧，這些難民的往返機票與全程醫療費用，皆由澳洲政府支付。

外交部發言人李憲章表示，諾魯是我國位於南太平洋的友邦，雙邊醫療合作計畫行之有年，為呼應世界衛生組織WHO全民健康覆蓋(Universal Health Coverage, UHO)的理念，我國在守護國民健康權利之餘，也致力深化在國際醫療領域的貢獻，提升我友邦醫療水準及加強醫療合作。

李憲章指出，澳洲政府考量我國醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，去年9月間與我簽定合作備忘錄，由我國台安醫院自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲得及時醫療診治的情形下，轉送來台接受醫療照護。

李憲章說，備忘錄中明訂締約雙方遵守國際人權標準，確保相關當事人受到有尊嚴的對待及妥適的診治照護。計畫施行至今近七個月，已提供10餘名重(急)症病患完善有效的醫療照護。另外，難民往返機票及全程醫療費用皆由澳洲政府支付。

李憲章表示，作為國際社會積極及具建設性的成員，台灣願與國際社會共同關心及致力提升全體人類的健康。我國將持續秉持普世人權與健康價值的原則，協助友邦提升醫療水準，與理念相近國家，繼續深化在醫療援助、人道救援、跨國防疫等全球性議題上的合作，以實現健康無國界的目標。