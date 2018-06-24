澳洲政府與台灣簽秘密協議 將難民轉診來台就醫

2018-06-24 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



澳洲「雪梨晨鋒報」22日報導，澳洲政府去年9月與台灣簽定祕密協議，讓諾魯共和國急需醫療救助的難民轉診到台就醫。圖為諾魯難民營的男性在刷牙。美聯社 分享 facebook 澳洲「雪梨晨鋒報」22日報導，澳洲政府去年9月與台灣簽定一份祕密協議，讓澳洲將安置在諾魯共和國、急需醫療照護的難民送到台灣，目的是為了避免難民接受在地醫院治療後申請居留。

澳洲費爾法克斯傳媒（Fairfax Media）揭露澳洲與台灣簽署諒解備忘錄，目前已有五名難民搭機到5500公里外的台北接受治療。最近幾個月，一名55歲的伊朗婦女來台接受心臟手術，之後返回諾魯。據報一名63歲患有肺癌的阿富汗男性拒絕來台接受安寧照護，反而要求到澳洲醫院。

不過本周澳洲聯邦法院同意接受一名30歲索馬利亞孕婦，她因受過女性割禮，墮胎時引發併發症，她表示需要澳洲醫院高標準的照護，而非台灣設備。

澳洲內政部發言人證實去年9月與台灣簽署協議，並承認數名人士來台接受治療後已返回諾魯。發言人表示，澳洲清楚告知，接受「區域處理安排」的人不得定居在澳洲，醫療轉介並非移居澳洲的途徑。

澳洲政府從未公告諒解備忘錄內容，22日當天也拒絕透露。從澳洲前工黨政府時期開始，已有超過400名難民和尋求庇護者從諾魯和巴布亞紐幾內亞的馬努斯島飛往澳洲就醫。

報導指出，台灣被公認擁有高品質醫療體系。澳洲內政部發言人表示，台灣部分醫院和醫療技術在全球持續被列為最佳等級。

台灣長期提供邦交國諾魯協助與人道救援，其為少數承認中華民國是獨立國家的國家。報導指出，台灣未加入聯合國，也未簽署難民地位公約，其實無需受理庇護申請。

雪梨晨鋒報指出，據了解澳洲曾向多國尋求協助或要求轉診，但唯有台灣與澳洲總理滕博爾政府簽署協議。

工黨移民事務發言人紐曼（Shayne Neumann）批評澳洲內政部支持轉診、隱瞞這類協議。難民律師曼內（David Manne）表示，澳洲政府政策顯示政府採取極端手法，逃避對難民的基本義務。

台澳簽約諾魯難民送台就醫 已治療10多名病患

【中央社台北24日電】外交部今天證實，去年台灣與澳洲簽訂合作備忘錄，讓澳洲政府可將諾魯難民送來台灣就醫，至今已治療10多名急症或重症病患。

蘋果日報報導，澳洲雪梨晨鋒報揭露，澳洲與台灣兩國在去年9月秘密簽署諒解備忘錄，讓澳洲政府可把安置在諾魯共和國，且有緊急醫療需要的難民，送到台灣接受治療。這麼做的目的是，要防止難民在澳洲接受治療後，趁機向法院申請留在當地。

外交部發言人李憲章上午表示，澳洲政府考量台灣醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，於去年9月間與台灣簽定合作備忘錄，由台安醫院自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲得及時醫療診治的情形下，轉送來台接受醫療照護。

李憲章表示，備忘錄中明訂締約雙方應遵守國際人權標準，確保相關當事人受到有尊嚴的對待及妥適的診治照護。計畫施行迄今，已提供10餘名重（急）症病患完善有效的醫療照護。

李憲章說，世界衛生組織（WHO）憲章明載「健康乃基本人權」，為呼應WHO「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage, UHC）的理念，致力深化在國際醫療領域的貢獻，並將提升友邦醫療水準及加強醫療合作，列為雙邊合作重點之一；諾魯是台灣位於南太平洋的堅定友邦，台諾雙邊醫療合作計畫行之有年，並獲豐碩成果。

他指出，作為國際社會積極及具建設性的成員，台灣樂願與國際社會共同關心及致力提升全體人類的健康。台灣將持續秉持普世人權與健康價值的原則，協助友邦提升醫療水準，並與理念相近國家，繼續深化在醫療援助、人道救援、跨國防疫等全球性議題上的合作，以實現「健康無國界」的目標。