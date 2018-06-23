辛巴威政治集會驚爆 傳副總統和夫人輕傷

2018-06-23 23:37 中央社 辛巴威哈拉雷23日綜合外電報導



辛巴威政治集會驚傳爆炸。親近總統姆南加瓦人士今天告訴路透社，副總統奇溫加和妻子受到輕傷。

消息人士指出：「奇溫加（Constantino Chiwenga）夫人受輕傷，她的夫婿也受輕傷。」

姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）的發言人稍早表示，在第2大城布拉瓦約（Bulawayo）體育館發生的爆炸沒有造成姆南加瓦受傷，他已被送往安全處所。