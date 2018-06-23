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辛巴威執政黨集會驚爆 總統安全撤離

2018-06-23 22:52中央社 辛巴威布拉瓦約23日綜合外電報導

辛巴威總統姆南加瓦的發言人今天表示，姆南加瓦在執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）的集會中躲過一起爆炸，已被送到安全處所。

現場的法新社記者報導，有多人受傷，但目前無法知道確切數字。

姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）的發言人表示：「總統成功撤離，現在人在布拉瓦約（Bulawayo）的官邸。我們懷疑這是一起爆炸案，當然是發生在舞台上貴賓席附近。」

辛巴威爆炸非洲

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