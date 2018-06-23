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捷克同性婚姻有望解禁 後共產主義國家首例

2018-06-23 19:36中央社 布拉格22日綜合外電報導

捷克政府今天支持同性婚姻立法草案，使得捷克有望成為歐洲聯盟（EU）第一個將同性婚姻合法化的後共產主義國家。

這項草案是由46名國會下議院議員擬訂，其中多數抱持左派和中間派立場，分屬下院9個政黨中的6黨，包括捷克總理、億萬富豪巴比斯（Andrej Babis）所屬的民粹派政黨「不滿公民行動」（ANO）。

政府今天發表的聲明除對「法案表示贊同」外，並呼籲對同性婚姻這個「敏感主題」進行「廣泛的社會討論」 。

右翼的人民民主黨（ODS）、保守的基督教民主黨（KDU-CSL）和極右派的自由與直接民主黨（SPD）拒絕支持這項草案。本案可望在今年稍後送交國會審議。

參與草案擬訂的不滿公民行動黨籍議員麥克斯瓦（Radka Maxova）說：「這項修正案的基本原則是為同性伴侶和他們的子女提供尊嚴和家庭生活保護，與（異性戀）配偶及其子女已享有的相同。」

非政府組織We are fair的維權人士札卡利亞索瓦（Lucie Zachariasova）告訴捷克西蒂卡新聞社（CTK），捷克應該能「成為第一個允許同性戀伴侶結婚的後共產主義國家」。

捷克2006年根據伴侶關係登記法，賦予同性戀人合法地位，但迄今同性婚姻仍被禁止。

捷克政府今天支持同性婚姻立法草案，使得捷克有望成為歐洲聯盟（EU）第一個將同性婚...
捷克政府今天支持同性婚姻立法草案，使得捷克有望成為歐洲聯盟（EU）第一個將同性婚姻合法化的後共產主義國家。 Ingimage
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同性婚姻捷克民主黨

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