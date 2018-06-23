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保羅麥卡尼利物浦酒吧驚喜開唱 惹哭歌迷

2018-06-23 13:11聯合報 記者許祖菱╱即時報導

知名脫口秀《詹姆斯柯登深夜秀》超夯節目單元 「車上卡拉OK」（Carpool Karaoke）19日找來保羅麥卡尼（Paul McCartney）重回披頭四樂團成員家鄉──英國利物浦，高唱昔日披頭四金曲。

英國衛報報導，保羅麥卡尼在音樂歌唱上的成就，讓他受英國女王封為爵士，這樣一號傳奇人物卻因為錄製節目，意外出現利物浦一間小酒吧「愛樂餐館」（Philharmonic Dining Rooms）台上演出，讓現場民眾受寵若驚，還有歌迷因為意外看到保羅麥卡尼演出感動落淚。

保羅麥卡尼也帶主持人詹姆斯柯登（James Corden）回到他在利物浦老家，以鋼琴彈奏他在披頭四時期作品「當我64歲」（When I'm Sixty-Four），並展示他年少時和約翰藍儂一同創作歌曲的房間。

節目最後，保羅麥卡尼來到他年少時常來表演、喝酒的當地酒吧「愛樂餐館」，演唱經典歌曲「一夜狂歡」（A Hard Day's Night ）、「好好愛我」（Love Me Do）、「回到蘇聯」（ Back in The U.S.S.R. ）、「嘿，裘」（Hey Jude），現場馬上聚集了一群披頭四歌迷。

該節目上線後，詹姆斯柯登在個人推特寫道：「這可能是目前我們製作過最棒的『車上卡拉OK』。希望你們會喜歡。我永遠不會忘記這次節目。」

「車上卡拉OK」（Carpool Karaoke）19日找來保羅麥卡尼（Paul...
「車上卡拉OK」（Carpool Karaoke）19日找來保羅麥卡尼（Paul McCartney）重回披頭四發跡地利物浦，高唱樂團經典歌曲。截自《詹姆斯柯登深夜秀》臉書
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