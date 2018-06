保羅麥卡尼利物浦酒吧驚喜開唱 惹哭歌迷

2018-06-23 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



知名脫口秀《詹姆斯柯登深夜秀》超夯節目單元 「車上卡拉OK」(Carpool Karaoke)19日找來保羅麥卡尼(Paul McCartney)重回披頭四樂團成員家鄉──英國利物浦,高唱昔日披頭四金曲。

英國衛報報導,保羅麥卡尼在音樂歌唱上的成就,讓他受英國女王封為爵士,這樣一號傳奇人物卻因為錄製節目,意外出現利物浦一間小酒吧「愛樂餐館」(Philharmonic Dining Rooms)台上演出,讓現場民眾受寵若驚,還有歌迷因為意外看到保羅麥卡尼演出感動落淚。

保羅麥卡尼也帶主持人詹姆斯柯登(James Corden)回到他在利物浦老家,以鋼琴彈奏他在披頭四時期作品「當我64歲」(When I'm Sixty-Four),並展示他年少時和約翰藍儂一同創作歌曲的房間。

節目最後,保羅麥卡尼來到他年少時常來表演、喝酒的當地酒吧「愛樂餐館」,演唱經典歌曲「一夜狂歡」(A Hard Day's Night )、「好好愛我」(Love Me Do)、「回到蘇聯」( Back in The U.S.S.R. )、「嘿,裘」(Hey Jude),現場馬上聚集了一群披頭四歌迷。

該節目上線後,詹姆斯柯登在個人推特寫道:「這可能是目前我們製作過最棒的『車上卡拉OK』。希望你們會喜歡。我永遠不會忘記這次節目。」