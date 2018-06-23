「快時尚」年產30萬噸成衣垃圾 英國國會要查

2018-06-23 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



成衣造成環境重大負擔，圖為民眾採購服飾畫面。路透 分享 facebook

英國國會下議院環境審查委員會22日表示，憂心英國「快時尚」（fast fashion）對環境造成負面影響，將調查成衣製造業的產品生命周期、供應鏈，以及生產過程中的碳排放量、水足跡、使用衣服原料。

英國衛報報導，委員會將尋求讓時尚業「蓬勃發展而環境永續」的方法，並致力改善衣服回收率，減少衣服浪費及環境汙染。環境審查委員會主席瑪莉．克雷（Mary Creagh）認為，「時尚不應該消耗地球」。

克雷說：「我們設計、製造、丟棄衣服的方式，對環境有巨大的影響。製造衣服會排放影響氣候變遷的廢氣，每次我們洗衣服，都會造成許多塑膠纖維排進海洋。對於不想要的衣服，我們不知道去何處，也不知道如何回收。」

根據英國時尚協會統計，時尚產業在2015年為英國GDP（國內生產毛額）貢獻了281億英鎊（約台幣1.15兆元），遠高於2009年的210億英鎊（約台幣0.86兆元）。

時尚製造產業的全球化催生了「快時尚」現象。環境審查委員會警告，這個現象會鼓勵消費者不斷掏錢購買廉價衣服，滿足其消費慾望，並加快時尚周期汰換速度。

生產衣服原料需要大量的土地、水、礦物燃料提取物，整條生產鏈都會排放二氧化碳；而化學染料、塗劑、顏料可能有毒；另外，研究學者發現衣料中的塑膠纖維為因為洗滌，進入河流、海洋，甚至食物鏈。

時尚設計師史黛拉．麥卡尼（Stella McCartney）上月譴責自家產業「浪費程度令人難以置信且危害環境」。

艾倫．麥克阿瑟基金會報告顯示，英國每年花在掩埋廢棄衣服及家用紡織品的費用，高達8200萬英鎊（約台幣33.7億元）。報告警告，若全球時尚產業持續目前態勢成長，到了2050年，成衣製造業的碳排放可能占全球四分之一以上。

英國環境審查委員會將調查如何鼓勵消費者少買衣服、重新再利用衣服，並在丟棄衣服時能夠思考對環境最友善的方法。儘管當局鼓勵消費者回收壞掉和不想要的衣服，估計每年仍有30萬噸成衣被當成垃圾掩埋。