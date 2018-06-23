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義大利堅守反移民立場 不再多收任何一人

2018-06-23 09:18中央社 羅馬22日綜合外電報導

義大利今天加倍重申他們反移民的強硬立場，堅持不會再多收留「任何一個」難民，並警告，移民危機恐使歐洲聯盟的存續岌岌可危。

再過兩天，布魯塞爾將召開有關移民的小型高峰會，義大利剛上任3週的民粹主義政府堅持履行競選承諾，阻止移民流入，揚言查緝救難船隊或嚴禁他們進港。

作風強硬的義國內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）告訴德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）：「我們不能再多收任何一個人了。」「相反地，我們還要送走一些人。」

極右派的薩爾維尼是反移民的聯盟黨（League）黨魁，同時也任義大利副總理，如今他儼然成了義國當局力抗不屈新立場的化身。

本月稍早，法國非政府組織的救難船「寶瓶座號」（Aquarius）載著約630名移民要在義大利靠岸時，遭到薩爾維尼拒絕，在歐盟引發軒然大波。

在德國號召下，歐盟約16國領導人兩天後將參與有關移民議題的非正式會談。薩爾維尼警告，這無異於是歐盟未來存續危機。

薩爾維尼告訴「明鏡周刊」：「一年之內，將會決定一個團結的歐洲是否還存在。」

薩爾維尼說，即將到來的歐盟預算會談，以及2019年的歐洲議會選舉，都會成為「整件事是否變得毫無意義」的試金石。

24日的會談預計將為下週正式峰會做準備。下週峰會上，歐盟所有28國領導人將研議改革歐盟的庇護系統，自從2015年移民危機爆發後，這個系統就面臨嚴重壓力。

移民義大利歐盟

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