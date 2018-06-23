威廉王子將出訪以巴 肯辛頓宮：不具政治性

2018-06-23 00:43 中央社 耶路撒冷22日綜合外電報導



英國威廉王子下週將正式訪問以色列和巴勒斯坦領土，成為英國王室歷來首位出訪以、巴地區的成員。肯辛頓宮強調，威廉王子出訪，他的角色不具政治性。

第一次世界大戰結束後，國際聯盟（League ofNations）委託英國暫時統治大致現今以色列與巴勒斯坦領土的區域，將近30年之久，直至70年前以色列獨立建國。以巴雙方迄今仍怪罪英國當年撒下衝突的種子，導致區域和平遭到持續破壞。

英國王位第2順位繼承人、36歲的威廉王子預定25日抵達耶路撒冷，妻子凱特不會同行。凱特4月產下倆人的第3個孩子路易王子（Prince Louis）。

美國總統川普承認耶路撒冷是以色列首都，並將美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷後，不僅激起阿拉伯國家怒火，以色列與加薩走廊（Gaza Strip）的邊界更爆發致命衝突，威廉王子這次出訪時機尤為敏感。

前以色列駐英國大使澤格曼（Dror Zeigerman）說，以色列始終期待英國王室成員來訪。

他告訴法新社：「我們曾多次邀請查爾斯王子或女王來訪，但都遭婉拒。」

「我想這不是女王或查爾斯王子的決定，而是英國外交部…我不知道他們為何改變主意，或許是時候到了。」

英國王室應英國政府要求才會正式出訪，但英國肯辛頓宮發布的聲明並未對下週訪問的時機多做說明。

肯辛頓宮強調：「王子殿下所扮演的角色不具政治性，和其他所有王室成員出訪海外一樣。」

但在約旦河西岸，一切都具政治性。官方時間表稱東耶路撒冷位於「被占領巴勒斯坦領土」，引發部分右翼以色列政治人物特別強烈的憤怒情緒。