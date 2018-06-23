親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易交鋒
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

奈及利亞喜迎小組賽首勝 冰島惜敗但尚有一線生機

世足／穆沙梅開二度 奈及利亞2：0退冰島保晉級希望

威廉王子將出訪以巴 肯辛頓宮：不具政治性

2018-06-23 00:43中央社 耶路撒冷22日綜合外電報導

英國威廉王子下週將正式訪問以色列和巴勒斯坦領土，成為英國王室歷來首位出訪以、巴地區的成員。肯辛頓宮強調，威廉王子出訪，他的角色不具政治性。

第一次世界大戰結束後，國際聯盟（League ofNations）委託英國暫時統治大致現今以色列與巴勒斯坦領土的區域，將近30年之久，直至70年前以色列獨立建國。以巴雙方迄今仍怪罪英國當年撒下衝突的種子，導致區域和平遭到持續破壞。

英國王位第2順位繼承人、36歲的威廉王子預定25日抵達耶路撒冷，妻子凱特不會同行。凱特4月產下倆人的第3個孩子路易王子（Prince Louis）。

美國總統川普承認耶路撒冷是以色列首都，並將美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷後，不僅激起阿拉伯國家怒火，以色列與加薩走廊（Gaza Strip）的邊界更爆發致命衝突，威廉王子這次出訪時機尤為敏感。

前以色列駐英國大使澤格曼（Dror Zeigerman）說，以色列始終期待英國王室成員來訪。

他告訴法新社：「我們曾多次邀請查爾斯王子或女王來訪，但都遭婉拒。」

「我想這不是女王或查爾斯王子的決定，而是英國外交部…我不知道他們為何改變主意，或許是時候到了。」

英國王室應英國政府要求才會正式出訪，但英國肯辛頓宮發布的聲明並未對下週訪問的時機多做說明。

肯辛頓宮強調：「王子殿下所扮演的角色不具政治性，和其他所有王室成員出訪海外一樣。」

但在約旦河西岸，一切都具政治性。官方時間表稱東耶路撒冷位於「被占領巴勒斯坦領土」，引發部分右翼以色列政治人物特別強烈的憤怒情緒。

英國以色列耶路撒冷

相關新聞

塞席爾國會反對 印度海軍興建設施計畫觸礁

2018-06-22 22:38

北韓威脅降溫 日暫緩飛彈避難演習

2018-06-22 21:23

馬克宏警告 民族主義勃興猶如疾病蔓延歐洲

2018-06-22 21:06

策劃東南亞首起伊斯蘭國恐攻 印尼教士遭判死刑

2018-06-22 21:03

人權組織：敘軍以桶裝炸彈攻擊西南部反抗軍

2018-06-22 19:50

影／穿不起！限量潮鞋喊價百萬 炒成投資商品

2018-06-22 15:44

菲美安全顧問華府會面 確認安全聯盟

2018-06-22 15:28

巴黎「滑」著玩！ 矽谷共享電動滑板車進軍歐洲

2018-06-22 15:09

倫敦火車站驚現鐵軌炸彈客 警方緊急撤離旅客

2018-06-22 15:05

川普盼再會杜特蒂 討論共同關切議題

2018-06-22 14:32

用身體換藥？人道組織「無國界醫生」陷性交易醜聞

2018-06-22 12:08

美中紐約對話 美指蔡總統務實 中方不講理

2018-06-22 11:53

美國防部長馬提斯 下周訪北京、首爾

2018-06-22 09:50

台海牽動印太穩定 黃之瀚：美關切企圖破壞現狀的行為

2018-06-22 06:28

北韓威脅降溫 日本暫緩飛彈避難演習

2018-06-21 23:31

史上頭一遭！為吃狗肉殺狗 南韓法院判有罪

2018-06-21 23:28

紐總理產女 任內分娩女領袖 命運大不同

2018-06-21 23:25

歐盟9國將組快速回應網路小組 抗網路攻擊

2018-06-21 22:48

日本兩大航空屈服！日航、全日空將台灣改名「中國台灣」

2018-06-18 19:42
看更多

熱門文章

只要2800元 金正恩動員10萬人來取悅你

2018-06-22 11:00

「他只是個孩子！」5歲童撞壞雕塑 母稱意外拒賠400萬

2018-06-22 16:07

英特爾CEO驚爆閃辭 分析師暗示可能被台積電提前超車

2018-06-22 08:50

新郎忙安撫穿白紗大鬧婚禮的小三 新娘全場最淡定

2018-06-22 16:31

美邊境哭泣女童照片回響深遠 攝影記者：始料未及

2018-06-22 10:24

陸資公司確定斥資12億元 收購美國百年音樂名校

2018-06-22 09:04

新加坡再傳大學鹹濕迎新 50男女海灘脫衣

2018-06-22 20:43

影／乘客不滿延誤拒下機 機長竟放大招趕人

2018-06-22 12:48

白宮內鬨？ 傳部分官員尋求重啟與中對話避免貿易戰

2018-06-22 07:40

今天起 貿易戰不再只是講講而已 Q&A

2018-06-22 11:26

貿易戰受害者！中國能源取消訪美 西維州837億投資飛了

2018-06-22 21:23

25歲台女紐西蘭車禍喪生 同車台灣人受傷

2018-06-22 19:49

3分鐘看哪些國家跟川普打貿易戰？

2018-06-22 11:08

美國最佳CEO 曾9次被拒簽入境的華裔移民奪魁

2018-06-22 11:13

男子嚴重便秘屎積2公升 半身麻痺無法行走

2018-06-22 18:26

圖輯／稚子何辜！美拆散非法移民親子畫面牽動人心

2018-06-22 13:13

歐盟對美課報復性關稅 食衣住行無一倖免

2018-06-22 14:37

美情報：中國測試全球最強海軍電磁砲 7年後上場

2018-06-22 18:37

川普懲罰性關稅 重挫南加港口

2018-06-22 13:37

憂心貿易戰 美股下挫道瓊指數連8黑

2018-06-22 05:47

貿易戰再升溫！歐盟報復關稅上路　川普嗆將對歐車課稅

2018-06-22 22:57

美警與獲救女童重逢擁抱 照片感動網友

2018-06-22 12:07

英國若硬脫歐 空中巴士考慮撤出英國

2018-06-22 19:55

倫敦火車站驚現鐵軌炸彈客 警方緊急撤離旅客

2018-06-22 15:05

台積電ADR下跌 券商再下修挖礦需求

2018-06-22 06:33

台海牽動印太穩定 黃之瀚：美關切企圖破壞現狀的行為

2018-06-22 06:28

大陸女富豪出資58億 收購法國高級名牌水晶巴卡拉

2018-06-22 12:40

梅蘭妮亞探視移民童 穿上「我真的不在意」字樣外套惹議

2018-06-22 10:04

比利時棚廠改成大型妓院 2020年接客

2018-06-22 10:13

梅蘭妮亞突訪德州探無證兒童 「不在乎」外套惹熱議

2018-06-22 12:52

陸港爆買倫敦地產 英媒：天空才是極限

2018-06-22 12:51

川普揚言對歐盟進口車課20%關稅

2018-06-22 22:39

OPEC傳同意增產 國際油價應聲上漲逾2.5%

2018-06-22 21:01

邊境哭泣女童照撼人心 父：她跟媽媽沒被拆散

2018-06-22 15:22

美中紐約對話 美指蔡總統務實 中方不講理

2018-06-22 11:53

鹿兒島雨量逼近紀錄性大雨 周末前往觀光要注意安全

2018-06-22 10:25

川普有恃無恐？ 關稅衝擊股市 投資人信心降溫

2018-06-22 13:35

道瓊收跌近200點連八黑 貿易戰疑慮拖累工業股

2018-06-22 07:17

若無貿易戰 加州經濟前景一片光明

2018-06-22 13:36

歐盟正式反擊 對價值28億歐元美國貨課徵關稅

2018-06-22 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top