南北韓離散家屬 8月在北韓金剛山團聚

2018-06-22 19:56 中央社 首爾22日專電



南北韓雙方今天在北韓金剛山溫井里舉行南北韓紅十字會會談，商定於8月20日至26日在北韓金剛山舉行離散家屬團聚活動。

南韓聯合電視新聞台（YTN）綜合有線台今天以「速報」打出字幕，南北韓雙方同意各以100個家庭的100人為基準，若參加探親者身體衰老，可由一名家人陪同前往北韓金剛山探親。

這將是南北韓自2015年10月以來，時隔2年10個月再舉行離散家屬團聚活動，也是南北韓元首今年4月27日在板門店南韓一側「和平之家」舉行兩韓峰會並簽署「板門店宣言」，雙方所達成的協議之一。

為了修繕老舊的金剛山溫井里離散家屬相逢站，南韓將從6月27日起派團赴金剛山離散家屬相逢站查看會場設施。

南北韓雙方同意7月3日查明分隔於南北韓兩地的離散家屬的下落，7月25日互相通報，8月4日最終交換參加金剛山溫井里相逢團圓的離散家屬的名單。

在相逢前5日、即8月15日南韓將派先遣隊進入北韓金剛山溫井里，展開先遣作業。

出席今天南北韓紅十字會會談的，由大韓紅十字會會長朴庚緒擔任南韓首席代表，代表團由統一部官員、大韓紅十字會相關人員、記者等共47人組成的南韓代表團，今天早上從朝鮮半島東海岸陸路－－南韓江原道高城進入北韓，與北韓代表團在北韓江原道金剛山溫井里會談，磋商離散家屬重逢團圓等人道主義問題。