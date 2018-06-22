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台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

人權組織：敘軍以桶裝炸彈攻擊西南部反抗軍

2018-06-22 19:50中央社 貝魯特22日綜合外電報導

總部位在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for HumanRights）今天表示，敘利亞政府軍在西南部的反抗軍占領區投下超過12枚桶裝炸彈

這是政府軍約一年內首次在當地使用桶裝炸彈。

這代表政府軍升高在德拉省（Deraa）東北部地區數日來的攻擊行動。政府軍迄今在這個區域的攻擊行動包括砲擊，但空中攻擊有限。

炸彈敘利亞

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