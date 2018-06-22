親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易交鋒
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台日奧客哪裡不同？日本人：因台灣人的民族性 更棘手

愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？

川普盼再會杜特蒂 討論共同關切議題

2018-06-22 14:32中央社 馬尼拉22日專電

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
分享
菲律賓外交部今天表示，面對包括南海在內共同關切議題，美國總統川普希望能再次與菲律賓總統杜特蒂會面，討論如何加強兩國聯盟關係。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）與菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.），當地時間21日在華府拜會美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

美國國務院東亞暨太平洋地區媒體中心發表聲明說，蓬佩奧和凱耶塔諾再次確認美菲長遠的聯盟關係，並討論共同因應區域議題的努力，如北韓、南海和反恐議題等。

聲明並稱，蓬佩奧和凱耶塔諾也探索加強雙邊關係、安全合作及人民交流的可能性。

另方面，菲律賓外交部今天引述菲國駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）說，蓬佩奧也表達對川普與杜特蒂第2度會面的期望，以延續2人去年11月在馬尼拉參加東協峰會時，發展出來的「豐碩與溫馨友誼」。

這有可能是白宮對於邀請杜特蒂訪美的暗示。杜特蒂因年輕時的一些經歷，曾揚言一生不踏上美國土地，但他上任以來，已經訪問中國3次。

羅慕德斯並轉述，凱耶塔諾代表杜特蒂祝賀川普與北韓領導人金正恩在新加坡的峰會取得成功，也希望會議的動能可為亞太地區帶來正面結果。

菲美雙方的聲明並未在南海議題多作著墨。

南海爭議困擾區域多年，緊張氣氛近年再因北京在島礁軍事化措施而升溫，美國雖然表示不在南海爭議選邊站，但多次重申南海航行自由與區域穩定攸關美國國家利益。

菲律賓在前總統艾奎諾三世的時代，在南海爭議立場強硬，甚至把爭議提交國際仲裁並取得勝利，但因仲裁結果無人可以執行，在現實中討不到便宜，中國加速在南海的擴張。

杜特蒂於2016年上任後，外交政策大轉彎，親中遠美，在南海爭議轉趨低調，以修補與中國之間的關係。此舉讓馬尼拉取得北京的多項協助，且據報北京不再阻撓菲國漁民捕魚，也承諾不在黃岩島大興土木。

南海杜特蒂菲律賓

相關新聞

用身體換藥？人道組織「無國界醫生」陷性交易醜聞

2018-06-22 12:08

巴黎「滑」著玩！ 矽谷共享電動滑板車進軍歐洲

2018-06-22 15:09

倫敦火車站驚現鐵軌炸彈客 警方緊急撤離旅客

2018-06-22 15:05

美中紐約對話 美指蔡總統務實 中方不講理

2018-06-22 11:53

美國防部長馬提斯 下周訪北京、首爾

2018-06-22 09:50

台海牽動印太穩定 黃之瀚：美關切企圖破壞現狀的行為

2018-06-22 06:28

北韓威脅降溫 日本暫緩飛彈避難演習

2018-06-21 23:31

史上頭一遭！為吃狗肉殺狗 南韓法院判有罪

2018-06-21 23:28

紐總理產女 任內分娩女領袖 命運大不同

2018-06-21 23:25

歐盟9國將組快速回應網路小組 抗網路攻擊

2018-06-21 22:48

川普對北約承諾不明 法：歐洲須加強防務整合

2018-06-21 21:51

以色列第一夫人涉詐欺、背信 公帑私用遭起訴

2018-06-21 19:44

英醫院開強藥奪走450多命 梅伊政府致歉

2018-06-21 19:13

土大選若執政黨未過半 艾爾段考慮組執政聯盟

2018-06-21 18:27

全球森林加速消失 年損面積逾奧地利國土

2018-06-21 17:39

美議員連署 要求谷歌重新考慮與華為關係

2018-06-21 17:31

印尼開齋節悲劇：托巴湖船難第4日，192人仍失蹤

2018-06-21 17:29

影／非洲小村將鱷魚供若神明 數百年未傳致命事件

2018-06-21 17:19

美軍3大戰略轟炸機往返美韓一趟要1億台幣

2018-06-21 16:43

影／3百萬只能買1盒蛋 委國「貧民百萬富翁」滿街跑

2018-06-21 15:49

中國公司買軍火企業 英國政府出手攔下

2018-06-21 14:57

恭喜！ 紐西蘭總理產下女娃 重3310公克

2018-06-21 14:43

史諾登被送到勞改城市？ 女友貼照透露他可能不在莫斯科

2018-06-21 14:35

哥倫比亞踢輸日本 洋男拍片拐日本妹說「我是妓女」

2018-06-21 14:18

觀察站／美日救急不救窮 解決兩岸問題要靠自己

2018-06-21 14:15

對抗走向孤立主義的美國 歐盟招攬夥伴

2018-06-21 14:13

美解密文件／日本對美說：與中國是夫與妻 日台是夫婦

2018-06-21 14:13

美解密文件／中日建交 台灣地位談判焦點

2018-06-21 14:11

解密文件曝光 尼克森同意日與台斷交

2018-06-21 14:10

反抗勢力修正案吃鱉 梅伊脫歐法案可望成法

2018-06-21 13:23

日本兩大航空屈服！日航、全日空將台灣改名「中國台灣」

2018-06-18 19:42
看更多

熱門文章

「情」何以堪 英特爾CEO辭職

2018-06-22 00:09

只要2800元 金正恩動員10萬人來取悅你

2018-06-22 11:00

英特爾CEO驚爆閃辭 分析師暗示可能被台積電提前超車

2018-06-22 08:50

美邊境哭泣女童照片回響深遠 攝影記者：始料未及

2018-06-22 10:24

美軍3大戰略轟炸機往返美韓一趟要1億台幣

2018-06-21 16:43

哥倫比亞踢輸日本 洋男拍片拐日本妹說「我是妓女」

2018-06-21 14:18

陸資公司確定斥資12億元 收購美國百年音樂名校

2018-06-22 09:04

解密文件曝光 尼克森同意日與台斷交

2018-06-21 14:10

陸媒放話 中方恐反擊道瓊大企業

2018-06-22 00:09

白宮內鬨？ 傳部分官員尋求重啟與中對話避免貿易戰

2018-06-22 07:40

英醫院開強藥奪走450多命 梅伊政府致歉

2018-06-21 19:13

美國結婚率低 為何Tiffany戒指仍賣翻天？

2018-06-21 18:30

報復！歐盟、印度提高美進口產品關稅

2018-06-22 00:19

美解密文件／日本對美說：與中國是夫與妻 日台是夫婦

2018-06-21 14:13

今天起 貿易戰不再只是講講而已 Q&A

2018-06-22 11:26

美國最佳CEO 曾9次被拒簽入境的華裔移民奪魁

2018-06-22 11:13

憂心貿易戰 美股下挫道瓊指數連8黑

2018-06-22 05:47

日本公務員提早3分鐘買午餐 遭扣日薪一半

2018-06-21 18:29

影／乘客不滿延誤拒下機 機長竟放大招趕人

2018-06-22 12:48

北韓走出去 傳高麗航空平壤飛西安將開航

2018-06-21 22:34

台海牽動印太穩定 黃之瀚：美關切企圖破壞現狀的行為

2018-06-22 06:28

3分鐘看哪些國家跟川普打貿易戰？

2018-06-22 11:08

台積電ADR下跌 券商再下修挖礦需求

2018-06-22 06:33

海平面上升 美國沿岸房價恐下跌

2018-06-21 18:29

大阪震損507億 重創關西觀光

2018-06-21 23:53

以色列第一夫人涉詐欺、背信 公帑私用遭起訴

2018-06-21 19:44

妻女循循善誘 讓川普軟化

2018-06-21 23:21

無國界醫生員工買春 曾開除19人

2018-06-21 17:33

美警與獲救女童重逢擁抱 照片感動網友

2018-06-22 12:07

梅蘭妮亞探視移民童 穿上「我真的不在意」字樣外套惹議

2018-06-22 10:04

圖輯／稚子何辜！美拆散非法移民親子畫面牽動人心

2018-06-22 13:13

比利時棚廠改成大型妓院 2020年接客

2018-06-22 10:13

日本憂心 美中貿易戰衝擊東亞供應鏈

2018-06-22 00:15

出大絕！為防大學入學測驗舞弊 阿爾及利亞全國斷網

2018-06-21 17:53

川普政策急轉彎 移民家庭仍難團圓

2018-06-21 19:45

影／非洲小村將鱷魚供若神明 數百年未傳致命事件

2018-06-21 17:19

動不動就開槍 美灣區租房暴力衝突增加了

2018-06-21 15:44

被捕「閒人」警局離奇死亡 菲治安新措施惹議

2018-06-21 22:36

大陸女富豪出資58億 收購法國高級名牌水晶巴卡拉

2018-06-22 12:40

批拆散移民家庭殘忍 歐巴馬：抵觸美國精神

2018-06-21 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top