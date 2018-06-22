川普盼再會杜特蒂 討論共同關切議題

2018-06-22 14:32 中央社 馬尼拉22日專電



美國總統川普。美聯社 分享 facebook 菲律賓外交部今天表示，面對包括南海在內共同關切議題，美國總統川普希望能再次與菲律賓總統杜特蒂會面，討論如何加強兩國聯盟關係。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）與菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.），當地時間21日在華府拜會美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

美國國務院東亞暨太平洋地區媒體中心發表聲明說，蓬佩奧和凱耶塔諾再次確認美菲長遠的聯盟關係，並討論共同因應區域議題的努力，如北韓、南海和反恐議題等。

聲明並稱，蓬佩奧和凱耶塔諾也探索加強雙邊關係、安全合作及人民交流的可能性。

另方面，菲律賓外交部今天引述菲國駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）說，蓬佩奧也表達對川普與杜特蒂第2度會面的期望，以延續2人去年11月在馬尼拉參加東協峰會時，發展出來的「豐碩與溫馨友誼」。

這有可能是白宮對於邀請杜特蒂訪美的暗示。杜特蒂因年輕時的一些經歷，曾揚言一生不踏上美國土地，但他上任以來，已經訪問中國3次。

羅慕德斯並轉述，凱耶塔諾代表杜特蒂祝賀川普與北韓領導人金正恩在新加坡的峰會取得成功，也希望會議的動能可為亞太地區帶來正面結果。

菲美雙方的聲明並未在南海議題多作著墨。

南海爭議困擾區域多年，緊張氣氛近年再因北京在島礁軍事化措施而升溫，美國雖然表示不在南海爭議選邊站，但多次重申南海航行自由與區域穩定攸關美國國家利益。

菲律賓在前總統艾奎諾三世的時代，在南海爭議立場強硬，甚至把爭議提交國際仲裁並取得勝利，但因仲裁結果無人可以執行，在現實中討不到便宜，中國加速在南海的擴張。

杜特蒂於2016年上任後，外交政策大轉彎，親中遠美，在南海爭議轉趨低調，以修補與中國之間的關係。此舉讓馬尼拉取得北京的多項協助，且據報北京不再阻撓菲國漁民捕魚，也承諾不在黃岩島大興土木。