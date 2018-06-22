親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易交鋒
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世足／進攻無章法、防守鬆散 別為阿根廷哭泣

台海牽動印太穩定 黃之瀚：美關切企圖破壞現狀的行為

2018-06-22 06:28聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務院亞太副助卿黃之瀚21日指出，北京企圖改變兩岸的諒解，印太區域的穩定取決於兩岸現狀，因此美國政府關切任何企圖打亂現狀的行為。

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）21日舉行年度戰略論壇，黃之瀚（Alex Wong）、國防部亞太事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）等人出席與談。

主持人「新美國安全中心」亞洲安全計畫主任克羅寧（Patrick Cronin）提出，區域有些國家質疑川普政府試圖改變「一中政策」，黃之瀚回應，川普政府已重申過美方的「一中政策」。

黃之瀚接著說，他想提出，有人企圖改變兩岸諒解，這並非來自美國；他指出，限縮台灣國際空間，限縮台灣作出對國際社會有益貢獻等打亂現狀的行為，來自北京。

黃之瀚並表示，區域的穩定取決於台海現狀，所以美國政府關切任何企圖打亂現狀的行為。

至於台灣在印太區域的角色，黃之瀚指出，美國政府官員談到台灣，總是會依基於台關係法與美中三公報的「一中政策」，但這些話的背後，美國與台灣關係的基礎是致力於共同價值、民主、市場經濟，以及對國際體系積極貢獻。

黃之瀚說，在這些方面，台灣在印太區域發揮非常強大且重要的作用，因為它體現美國希望在印太區域，甚至整個世界促進的改革型態與價值觀；這就是美國與台灣建立如此強勁關係的原因。

海大衛則表示，台灣是美國的重要合作夥伴，基於台灣關係法和六項保證，美方持續提供台灣維持自衛所需的軍備與服務。

海大衛指出，從國防部的角度而言，重要的是台灣要能確保維持適當的投資在其自衛能力，以確保能夠維持適當的嚇阻能力，使台灣能與中國大陸互動，並且以符合兩岸關係整體方針的方式進行對話。

美國國務院亞太副助卿黃之瀚（右）、國防部亞太事務首席副助理部長海大衛（左）21日...
美國國務院亞太副助卿黃之瀚（右）、國防部亞太事務首席副助理部長海大衛（左）21日出席華府智庫論壇，談論美國的印太戰略。華盛頓記者張加／攝影
分享
美國國務院亞太副助卿黃之瀚21日於華府智庫舉辦的論壇，談及台灣在印太區域的角色。...
美國國務院亞太副助卿黃之瀚21日於華府智庫舉辦的論壇，談及台灣在印太區域的角色。華盛頓記者張加／攝影
分享

一中政策海大北京

相關新聞

北韓威脅降溫 日本暫緩飛彈避難演習

2018-06-21 23:31

史上頭一遭！為吃狗肉殺狗 南韓法院判有罪

2018-06-21 23:28

紐總理產女 任內分娩女領袖 命運大不同

2018-06-21 23:25

歐盟9國將組快速回應網路小組 抗網路攻擊

2018-06-21 22:48

川普對北約承諾不明 法：歐洲須加強防務整合

2018-06-21 21:51

以色列第一夫人涉詐欺、背信 公帑私用遭起訴

2018-06-21 19:44

英醫院開強藥奪走450多命 梅伊政府致歉

2018-06-21 19:13

土大選若執政黨未過半 艾爾段考慮組執政聯盟

2018-06-21 18:27

全球森林加速消失 年損面積逾奧地利國土

2018-06-21 17:39

美議員連署 要求谷歌重新考慮與華為關係

2018-06-21 17:31

印尼開齋節悲劇：托巴湖船難第4日，192人仍失蹤

2018-06-21 17:29

影／非洲小村將鱷魚供若神明 數百年未傳致命事件

2018-06-21 17:19

美軍3大戰略轟炸機往返美韓一趟要1億台幣

2018-06-21 16:43

影／3百萬只能買1盒蛋 委國「貧民百萬富翁」滿街跑

2018-06-21 15:49

中國公司買軍火企業 英國政府出手攔下

2018-06-21 14:57

恭喜！ 紐西蘭總理產下女娃 重3310公克

2018-06-21 14:43

史諾登被送到勞改城市？ 女友貼照透露他可能不在莫斯科

2018-06-21 14:35

哥倫比亞踢輸日本 洋男拍片拐日本妹說「我是妓女」

2018-06-21 14:18

觀察站／美日救急不救窮 解決兩岸問題要靠自己

2018-06-21 14:15

對抗走向孤立主義的美國 歐盟招攬夥伴

2018-06-21 14:13

美解密文件／日本對美說：與中國是夫與妻 日台是夫婦

2018-06-21 14:13

美解密文件／中日建交 台灣地位談判焦點

2018-06-21 14:11

解密文件曝光 尼克森同意日與台斷交

2018-06-21 14:10

反抗勢力修正案吃鱉 梅伊脫歐法案可望成法

2018-06-21 13:23

加拿大大麻合法化 10月17日正式上路

2018-06-21 09:48

俄女因世足球星受孕送華堡？ 漢堡王刪低俗貼文並道歉

2018-06-21 08:53

日本兩大航空屈服！日航、全日空將台灣改名「中國台灣」

2018-06-18 19:42
看更多

熱門文章

影／韓航董娘飆罵司機影片曝光 獅吼威力不下其女

2018-06-21 13:45

服務生為客結帳 發現竟是自己被盜信用卡

2018-06-21 10:41

俄女因世足球星受孕送華堡？ 漢堡王刪低俗貼文並道歉

2018-06-21 08:53

川普打貿易戰有王牌？ 紐約時報：美國強勁的經濟

2018-06-21 11:21

澳洲數學家套公式7中樂透 狂贏1200萬元

2018-06-21 14:55

哥倫比亞踢輸日本 洋男拍片拐日本妹說「我是妓女」

2018-06-21 14:18

解密文件曝光 尼克森同意日與台斷交

2018-06-21 14:10

美軍3大戰略轟炸機往返美韓一趟要1億台幣

2018-06-21 16:43

好有愛！ 他鞋子穿爛捨不得換 全班秘密集資送新鞋

2018-06-21 12:18

「情」何以堪 英特爾CEO辭職

2018-06-22 00:09

零容忍政策逆轉！ 梅蘭妮亞多次勸說 川普終收手

2018-06-21 12:51

英醫院開強藥奪走450多命 梅伊政府致歉

2018-06-21 19:13

美國結婚率低 為何Tiffany戒指仍賣翻天？

2018-06-21 18:30

美解密文件／日本對美說：與中國是夫與妻 日台是夫婦

2018-06-21 14:13

這麼多名牌包怎麼來的？大馬前總理納吉這麼解釋

2018-06-21 09:43

美解密文件／中日建交 台灣地位談判焦點

2018-06-21 14:11

陸媒放話 中方恐反擊道瓊大企業

2018-06-22 00:09

投資美國台灣團規模最大 國務院：展現美台價值

2018-06-21 14:04

北韓官媒：金正恩、習近平討論加強技術戰略合作

2018-06-21 08:04

恭喜！ 紐西蘭總理產下女娃 重3310公克

2018-06-21 14:43

日本公務員提早3分鐘買午餐 遭扣日薪一半

2018-06-21 18:29

北韓走出去 傳高麗航空平壤飛西安將開航

2018-06-21 22:34

以色列第一夫人涉詐欺、背信 公帑私用遭起訴

2018-06-21 19:44

三大央行總裁警告貿易戰很傷 黑田稱台灣也被嚴重波及

2018-06-21 08:34

這棟大樓的設計靈感來自「iPod」 落成後會長這樣

2018-06-21 14:58

加拿大大麻合法化 10月17日正式上路

2018-06-21 09:48

海平面上升 美國沿岸房價恐下跌

2018-06-21 18:29

中國公司買軍火企業 英國政府出手攔下

2018-06-21 14:57

北韓官媒披露 金正恩與習近平「一對一」密談

2018-06-21 14:17

川普懲罰貿易盟友 歐盟藉機擴大全球夥伴

2018-06-21 11:44

觀察站／美日救急不救窮 解決兩岸問題要靠自己

2018-06-21 14:15

無國界醫生員工買春 曾開除19人

2018-06-21 17:33

影／非洲小村將鱷魚供若神明 數百年未傳致命事件

2018-06-21 17:19

「流感飯店」徵人體實驗自願者 住免錢再給11萬你要嗎?

2018-06-21 12:21

出大絕！為防大學入學測驗舞弊 阿爾及利亞全國斷網

2018-06-21 17:53

憂心貿易戰 美股下挫道瓊指數連8黑

2018-06-22 05:47

川普政策急轉彎 移民家庭仍難團圓

2018-06-21 19:45

「選擇美國」投資高峰會 中油砸百億美元採購LNG

2018-06-21 12:20

黃金失色要怪川普 銅價五連跌、WTI創一周最大漲勢

2018-06-21 08:43

太陽能板單位價格跌到歷史低點

2018-06-21 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top