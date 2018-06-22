台海牽動印太穩定 黃之瀚：美關切企圖破壞現狀的行為

2018-06-22 06:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務院亞太副助卿黃之瀚21日指出，北京企圖改變兩岸的諒解，印太區域的穩定取決於兩岸現狀，因此美國政府關切任何企圖打亂現狀的行為。

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）21日舉行年度戰略論壇，黃之瀚（Alex Wong）、國防部亞太事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）等人出席與談。

主持人「新美國安全中心」亞洲安全計畫主任克羅寧（Patrick Cronin）提出，區域有些國家質疑川普政府試圖改變「一中政策」，黃之瀚回應，川普政府已重申過美方的「一中政策」。

黃之瀚接著說，他想提出，有人企圖改變兩岸諒解，這並非來自美國；他指出，限縮台灣國際空間，限縮台灣作出對國際社會有益貢獻等打亂現狀的行為，來自北京。

黃之瀚並表示，區域的穩定取決於台海現狀，所以美國政府關切任何企圖打亂現狀的行為。

至於台灣在印太區域的角色，黃之瀚指出，美國政府官員談到台灣，總是會依基於台關係法與美中三公報的「一中政策」，但這些話的背後，美國與台灣關係的基礎是致力於共同價值、民主、市場經濟，以及對國際體系積極貢獻。

黃之瀚說，在這些方面，台灣在印太區域發揮非常強大且重要的作用，因為它體現美國希望在印太區域，甚至整個世界促進的改革型態與價值觀；這就是美國與台灣建立如此強勁關係的原因。

海大衛則表示，台灣是美國的重要合作夥伴，基於台灣關係法和六項保證，美方持續提供台灣維持自衛所需的軍備與服務。