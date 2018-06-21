親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易交鋒
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美解密文件：日對台斷交後仍希望維持經濟關係

2018-06-21 23:23中央社 台北21日綜合外電報導

最新解密的美國國務院外交檔案顯示，日本在1972年與中國建交前夕的對美會談中表示，日本雖準備與中國建交，仍希望與台灣斷交後能維持最大程度的雙邊經濟關係。

1972年9月，日本首相田中角榮、外相大平正芳等官員於日中建交前夕造訪夏威夷歐胡島，會晤美國總統尼克森（Richard Nixon）、國務卿羅傑斯（WilliamRogers）和國安顧問季辛吉（Henry Kissinger）等人，針對廣泛議題進行討論。一份於9月1日發出的對話備忘錄顯示，台灣問題曾為雙方討論焦點。

田中指出，如果日本能和中國建立外交關係，台灣理所當然會成為問題，但日本仍想要盡可能與台灣繼續維持最大程度的經濟交流。然而此目標將會面臨許多困難，因為日本將會與台灣終止官方外交關係。

田中表示，希望且樂意看到美國在日本和台灣之間居中斡旋，他還說，到目前為止，日本有意與台灣維持經濟關係。舉例來說，日本希望保障在日台灣人的權利和經濟利益，但顯而易見的，日本和加拿大、英國和法國一樣，都必須在對中建交之後將大使館撤出台灣。

他說這是日本無法避免、必須面臨的發展，儘管日本心中希望與台灣維持友好關係，現實卻無可奈何。事實上日本與台灣的關係將會進一步發展為以美國為頂點的三角關係；日本將能夠因為美國仍和台灣維持外交關係而得到「拯救」。田中希望為了遠東地區的和平利益，美國能出手相助。

尼克森警告，問題是需要台日美三方的參與，不是只有日美而已，還要有台灣。田中角榮說，他有信心台灣也會「參與」。

尼克森表示，台灣可以經濟實體身分存在著。倘若台灣與日本維持經濟關係符合這個利益，或許台灣會贊同這樣的安排。

尼克森還說，蔣介石是非常有自尊心的人，一輩子都在為自己的信仰戰鬥，但他年事已高，很難預測他的反應是什麼。美國將盡一切努力為台灣在國際金融組織保留席位。他警告說，與北京擁有全面外交關係，以及繼續與台灣維持經濟關係該採取什麼措施，這之間有一條微妙的界線。

田中表示他能理解。北京、台灣跟東西德、南北韓的案例不一樣，雙方都聲稱自己是代表全中國的唯一合法政府。

田中解釋說，與台灣進行非正式討論時曾指出，只要台灣堅持非此即彼的立場，日本就別無選擇。當詢問台灣成為獨立國家的感受時，台灣表示這就涉及到兩個中國論，儘管他們理解日本的問題，但他們無法以確切的立場予以回覆。

北京北韓國務院

相關新聞

英醫院開強藥奪走450多命 梅伊政府致歉

2018-06-21 19:13

印尼開齋節悲劇：托巴湖船難第4日，192人仍失蹤

2018-06-21 17:29

歐盟9國將組快速回應網路小組 抗網路攻擊

2018-06-21 22:48

川普對北約承諾不明 法：歐洲須加強防務整合

2018-06-21 21:51

土大選若執政黨未過半 艾爾段考慮組執政聯盟

2018-06-21 18:27

全球森林加速消失 年損面積逾奧地利國土

2018-06-21 17:39

美議員連署 要求谷歌重新考慮與華為關係

2018-06-21 17:31

影／非洲小村將鱷魚供若神明 數百年未傳致命事件

2018-06-21 17:19

美軍3大戰略轟炸機往返美韓一趟要1億台幣

2018-06-21 16:43

影／3百萬只能買1盒蛋 委國「貧民百萬富翁」滿街跑

2018-06-21 15:49

中國公司買軍火企業 英國政府出手攔下

2018-06-21 14:57

恭喜！ 紐西蘭總理產下女娃 重3310公克

2018-06-21 14:43

史諾登被送到勞改城市？ 女友貼照透露他可能不在莫斯科

2018-06-21 14:35

哥倫比亞踢輸日本 洋男拍片拐日本妹說「我是妓女」

2018-06-21 14:18

觀察站／美日救急不救窮 解決兩岸問題要靠自己

2018-06-21 14:15

對抗走向孤立主義的美國 歐盟招攬夥伴

2018-06-21 14:13

美解密文件／日本對美說：與中國是夫與妻 日台是夫婦

2018-06-21 14:13

美解密文件／中日建交 台灣地位談判焦點

2018-06-21 14:11

解密文件曝光 尼克森同意日與台斷交

2018-06-21 14:10

反抗勢力修正案吃鱉 梅伊脫歐法案可望成法

2018-06-21 13:23

加拿大大麻合法化 10月17日正式上路

2018-06-21 09:48

俄女因世足球星受孕送華堡？ 漢堡王刪低俗貼文並道歉

2018-06-21 08:53

美駐英大使：川普訪英國將會晤女王

2018-06-21 02:02

改善人權少了美國…聯合國影響力恐削弱

2018-06-21 00:42

退出聯合國人權理事會 「美國優先」成藉口

2018-06-21 00:40

美力挺以色列 退出聯合國人權理事會

2018-06-21 00:39

馬其頓國會通過 改國號為北馬其頓共和國

2018-06-21 00:14

文在寅訪俄明會普亭 籲韓俄經濟合作

2018-06-20 23:52

衝著金融巨鱷而訂！匈牙利國會通過「制止索羅斯」法案

2018-06-20 22:45

印度軍方：克什米爾反恐不受政治干預

2018-06-20 22:29

教宗方濟各：中梵對話 進展良好

2018-06-20 22:26

日本兩大航空屈服！日航、全日空將台灣改名「中國台灣」

2018-06-18 19:42
看更多

熱門文章

日本機場白牌違法載客 台籍夫妻遭警逮捕

2018-06-21 06:00

美眾議員提案 呼籲美台建交

2018-06-21 07:23

影／韓航董娘飆罵司機影片曝光 獅吼威力不下其女

2018-06-21 13:45

邊界「零容忍」政策轉彎！ 川普簽行政命令 讓家庭團圓

2018-06-21 02:14

俄女因世足球星受孕送華堡？ 漢堡王刪低俗貼文並道歉

2018-06-21 08:53

服務生為客結帳 發現竟是自己被盜信用卡

2018-06-21 10:41

川普打貿易戰有王牌？ 紐約時報：美國強勁的經濟

2018-06-21 11:21

澳洲數學家套公式7中樂透 狂贏1200萬元

2018-06-21 14:55

哥倫比亞踢輸日本 洋男拍片拐日本妹說「我是妓女」

2018-06-21 14:18

美第三波加徵關稅清單 半導體恐中槍

2018-06-21 01:50

美財長沉默 不滿川普動作

2018-06-21 01:55

解密文件曝光 尼克森同意日與台斷交

2018-06-21 14:10

美軍3大戰略轟炸機往返美韓一趟要1億台幣

2018-06-21 16:43

白宮鷹派：不知iPhone免稅

2018-06-21 01:55

好有愛！ 他鞋子穿爛捨不得換 全班秘密集資送新鞋

2018-06-21 12:18

美中貿易戰 彭博社評：美恐傷到自己

2018-06-21 01:55

零容忍政策逆轉！ 梅蘭妮亞多次勸說 川普終收手

2018-06-21 12:51

美解密文件／日本對美說：與中國是夫與妻 日台是夫婦

2018-06-21 14:13

英醫院開強藥奪走450多命 梅伊政府致歉

2018-06-21 19:13

Fed主席：持續升息理由充分

2018-06-21 06:14

美解密文件／中日建交 台灣地位談判焦點

2018-06-21 14:11

這麼多名牌包怎麼來的？大馬前總理納吉這麼解釋

2018-06-21 09:43

美國結婚率低 為何Tiffany戒指仍賣翻天？

2018-06-21 18:30

那斯達克靠科技、媒體股再創新高 貿易隱憂續壓道瓊

2018-06-21 06:32

投資美國台灣團規模最大 國務院：展現美台價值

2018-06-21 14:04

退出聯合國人權理事會 「美國優先」成藉口

2018-06-21 00:40

北韓官媒：金正恩、習近平討論加強技術戰略合作

2018-06-21 08:04

恭喜！ 紐西蘭總理產下女娃 重3310公克

2018-06-21 14:43

三大央行總裁警告貿易戰很傷 黑田稱台灣也被嚴重波及

2018-06-21 08:34

臉書、Netflix股價登頂 那斯達克再寫歷史新高

2018-06-21 05:02

川普簽行政命令：不喜歡看到家庭被拆散

2018-06-21 04:48

沙烏地阿拉伯、阿根廷獲晉升MSCI新興市場 明年生效

2018-06-21 06:51

日本公務員提早3分鐘買午餐 遭扣日薪一半

2018-06-21 18:29

中國公司買軍火企業 英國政府出手攔下

2018-06-21 14:57

以色列第一夫人涉詐欺、背信 公帑私用遭起訴

2018-06-21 19:44

川普懲罰貿易盟友 歐盟藉機擴大全球夥伴

2018-06-21 11:44

觀察站／美日救急不救窮 解決兩岸問題要靠自己

2018-06-21 14:15

這棟大樓的設計靈感來自「iPod」 落成後會長這樣

2018-06-21 14:58

影／非洲小村將鱷魚供若神明 數百年未傳致命事件

2018-06-21 17:19

加拿大大麻合法化 10月17日正式上路

2018-06-21 09:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top