美駐英大使：川普訪英國將會晤女王

2018-06-21 02:02 中央社 倫敦20日綜合外電報導



川普將於7月中赴英國訪問，並將與英國女王伊麗莎白二世會晤。 路透社 分享 facebook 美國駐英國大使強生今天告訴天空新聞網，美國總統川普下個月到訪時，將與英國女王伊麗莎白二世會晤。

路透社報導，外界對於川普何時才會訪問這個傳統上的美國最親密盟友已臆測數月。拖延多時，白宮與英國首相府終於敲定，川普將於7月中對英國進行工作訪問。

在被問到川普是否將會晤女王時，強生（WoodyJohnson）說：「是的，他必須會晤英國元首。」

他告訴天空新聞網（Sky News）：「與女王陛下會晤是最重要的事，因為她是元首。」