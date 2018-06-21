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馬其頓國會通過 改國號為北馬其頓共和國

2018-06-21 00:14中央社 史高比耶20日綜合外電報導

馬其頓國會今天正式通過與希臘簽署的劃時代更名協定。圖中為馬其頓總理柴伊夫（Zor...
馬其頓國會今天正式通過與希臘簽署的劃時代更名協定。圖中為馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）。 美聯社
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馬其頓國會今天正式通過與希臘簽署的劃時代更名協定，為馬其頓加入北大西洋公約組織並展開歐洲聯盟入會談判鋪路。

兩國外交部長上週簽署協定，將這個前南斯拉夫共和國更名為「北馬其頓共和國」（Republic of NorthMacedonia），同時引起了兩國內部民族主義人士的抗議。

馬其頓1991年宣布獨立後，並未如同其他前南斯拉夫共和國一般陷入戰火，但希臘拒絕承認馬其頓的國號，認為這隱含對希臘馬其頓省的領土主張，同時無異於竊占了希臘古文明。

因此希臘阻止馬其頓加入歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）。

馬其頓國會共有120席，在51位反對黨議員抵制下，以總理柴伊夫（Zoran Zaev）所屬社會民主黨（Social Democrat）為首的聯合政府各黨以69票贊成，通過了這項協議。

柴伊夫在國會說，這項協定使馬其頓獲得了長期追求的國際承認。柴伊夫和希臘總理齊普拉斯（AlexisTsipras）17日共同主持了協定的簽署儀式。

柴伊夫說：「有了這項解決方案，我們不僅多了一個朋友和戰略夥伴…同時也打開了加入北大西洋公約組織和歐盟的大門。」

負責簽署更改國名協定的馬其頓外交部長狄米特羅夫（Nikola Dimitrov）表示，這項協定維護了馬其頓的國家身分。

希臘和馬其頓的民族主義者仍然反對這項協定，而協定也必須獲得希臘國會通過。馬其頓必須修改憲法，以與協定的內容一致。馬其頓還可望在今年秋季舉行公民投票。

希臘外交部民主黨

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