退出聯合國人權理事會 「美國優先」成藉口

2018-06-21 00:40 中央社 華盛頓20日綜合外電報導



美國駐聯合國大使海利（左）19日召開記者會，宣布美國退出聯合國人權理事會，美國國務卿龐培歐（右）也出席。 路透 分享 facebook 美國宣布退出聯合國人權理事會，形成了川普政府基於「美國優先」政策而退出國際協議和論壇的比較全面模式。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）和美聯社報導，儘管許多美國官員一再聲稱，「美國優先並不等於美國獨行其是」，但川普政府自上任迄今已退出多項多邊協議和共識。

自2017年1月以來，川普政府先後宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP）、巴黎氣候協定、聯合國教科文組織（UNESCO）和伊朗核子協定。其它爭議性作法還包括對重要貿易夥伴課徵鋼鋁關稅，承認聖城耶路撒冷（Jerusalem）是以色列首都，並將美國駐以大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷往耶城。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）19日宣布退出聯合國人權理事會（UNHRC）。就在前一天，聯合國人權事務高級專員扎伊德‧拉阿德‧胡笙（ZeidRa'ad Al Hussein）抨擊，美國總統川普的「零容忍」移民政策已造成美、墨邊界有近2000名移民兒童和父母分離。

胡笙表示：「任何國家尋求以這種虐待孩子的手段嚇阻父母，是泯滅良心的想法。」

以色列總理尼坦雅胡（Netanyahu Netanyahu）則在推特（Twitter）發文，感謝川普政府退出「所謂的」人權理事會。

尼坦雅胡在推文中說：「聯合國人權理事會不處置經常侵犯人權的政權，反而一心將矛頭對準中東的真正民主國家以色列。」

美國以往政府也曾對人權理事會表達疑慮，經常質疑這個人權機構樂於接納侵犯人權的惡名昭彰政權加入其中。

目前擔任川普政府國家安全顧問的波頓（JohnBolton），從人權理事會2006年創立時就一直反對這個聯合國機構。他在前總統小布希（George W. Bush）時期擔任美國駐聯合國大使，曾投票反對創立人權理事會的聯合國決議案，後來還拒絕以簡單多數決方式遴選成員國，並要求以排他條款排除嚴重侵犯人權的政權。

波頓當時表示：「我們決不能讓全球各地的人權受害者以為，聯合國會員國認為夠好就行。決不能讓歷史記錄我們所創建的理事會只會妥協，我們的最大能耐只是這樣，而不能確保我們窮盡一切促進人權。」

美國官員表示，川普政府認為推動人權理事會改革的努力已告失敗，退出是凸顯問題嚴重性的唯一方法。

不過美國媒體CNBC指出，美國的退出可能只具有象徵性意義。美國的理事成員任期明年才屆滿，屆時美國可選擇退回到觀察員身分，仍能就人權議題發表看法，只是沒有投票權。