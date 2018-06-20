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衝著金融巨鱷而訂！匈牙利國會通過「制止索羅斯」法案

2018-06-20 22:45聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

匈牙利國會20日無視歐盟和人權組織的反對並限縮非政府組織的活動範圍，通過了「制止索羅斯」（Stop Soros）法案，將對非法移民的援助定性為刑事犯罪

此外，擁有國會多數席次的匈國右翼執政黨「青民黨」（Fidesz）也通過一項憲法修正案，規定「外國人口」不能在匈牙利定居。

奧班政府此前指控祖籍匈牙利的「金融巨鱷」索羅斯，意圖將大批穆斯林移民引進匈牙利，而通過上述法案的目的就是針對索羅斯。

索羅斯在祖國匈牙利被全面抵制。路透
索羅斯在祖國匈牙利被全面抵制。路透
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匈牙利索羅斯移民

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