衝著金融巨鱷而訂！匈牙利國會通過「制止索羅斯」法案

2018-06-20 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



匈牙利國會20日無視歐盟和人權組織的反對並限縮非政府組織的活動範圍，通過了「制止索羅斯」（Stop Soros）法案，將對非法移民的援助定性為刑事犯罪

此外，擁有國會多數席次的匈國右翼執政黨「青民黨」（Fidesz）也通過一項憲法修正案，規定「外國人口」不能在匈牙利定居。