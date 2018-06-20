梅克爾與歐盟邦取得移民協議 多數德國人不信

2018-06-20 20:47 中央社 柏林20日綜合外電報導



一份調查顯示，3/4德國人不相信總理梅克爾（Angela Merkel）可與歐洲盟邦取得移民問題的解決方法。梅克爾和執政盟友巴伐利亞基督教社會黨（CSU）因為移民問題，關係惡化。

梅克爾所屬的基民黨（Christian Democrats）和姊妹黨巴伐利亞基督教社會黨因移民問題爭執不休，德國聯合政府幾乎分裂。巴伐利亞基督教社會黨18日給梅克爾2週時間，要她與歐洲盟友達成協議。

「世界報」（Die Welt）委託德國民意調查機構Civey進行民調，抽訪5038人之後發現，74.7%的人懷疑梅克爾談判會成功，18.1%的人則相信她做得到。

擔任德國內政部長的基社黨黨魁賽賀佛（HorstSeehofer）主張，德國不該接受在歐盟其他國家登記的移民，但梅克爾反對任何單方面行動，有違她2015年祭出的門戶開放政策，並導致自己的威信降低。

巴伐利亞邦內政廳長赫曼（Joachim Herrmann）告訴德國廣播電台（Deutschlandfunk），他樂觀看待梅克爾與歐盟其他國家就遣返移民取得雙邊協議。

但他也認同賽賀佛所言，還是會做好準備，以防梅克爾談判失敗，以便聯邦警察可以在7月第一週時，遣返在歐盟其他國家登記的移民。

他強調，7月1日起遣返在歐盟其他國家登記的移民是合法的，「這是現行的法律」。